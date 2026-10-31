Peugeot Rifter by Tinkervan: el camper compacto que propone la marca del león

Peugeot y Tinkervan llevan a un nuevo nivel el aprovechamiento del espacio y la polivalencia que caracterizan al Rifter con su sorprendente camperización, pensada para convertirse en el camper definitivo en dimensiones compactas.

Otra perspectiva del Peugeot Rifter by Tinkervan | Peugeot Newsroom

Diseñado para cumplir con las exigencias para cualquier situación, destaca por su modularidad inteligente, su nivel de confort y una habitabilidad optimizada al milímetro.

El sistema Flexibed Sport una solución innovadora que rompe con las configuraciones fijas del segmento. El usuario puede alternar rápidamente entre tres modalidades: maletero despejado, cama a lo ancho, o cama individual combinada con espacio de carga libre.

Una de las utilidades del sistema Flexibed Sport | Peugeot Newsroom

El Peugeot Rifter by Tinkervan incorpora un techo elevable que permite permanecer de pie en el habitáculo y añade una cama superior adicional.

Techo elevable del Peugeot Rifter by Tinkervan | Peugeot Newsroom

La gama estrena nuevos sistemas de cierre más accesibles e introduce la opción de un techo elevable con accionamiento eléctrico que simplifica las maniobras de apertura y cierre mediante tecnología automatizada.

El habitáculo se completa con la creación de un práctico salón interior, que aprovecha los asientos delanteros y traseros para conformar una zona de reunión.

Zona de reunión del Peugeot Rifter by Tinkervan | Peugeot Newsroom

Respecto a la autonomía y confort, la preparación integra una instalación eléctrica con batería auxiliar de litio de 100 Ah, tomas de corriente y puntos de iluminación distribuidos por todo el interior. También se ofrece la opción de instalar una calefacción estacionaria alimentada por el propio combustible del vehículo.

Interior del Peugeot Rifter by Tinkervan | Peugeot Newsroom

El Peugeot Rifter by Tinkervan cuenta con todo lo necesario para aprovechar, con el máximo confort, cada minuto de ocio. Su equipamiento incluye, según versiones, colchones de viscolástica a juego con la tapicería, asientos giratorios, mesa plegable, nevera, ducha, cocina, armario…

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