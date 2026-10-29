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DOMINGO, 1 DE NOVIEMBRE DE 2026 | ANTENA 3 - 09:45H

Este domingo, en CC: Range Rover Electric, Porsche Cayenne Turbo Electric, Renault Austral E-Tech y Omoda 9 SHS

No te pierdas el domingo, 1 de noviembre, un nuevo programa de Centímetros Cúbicos, con las mejores pruebas de conducción y los reportajes más interesantes del mundo del motor.

Range Rover Sport Electric

Este domingo, en CC: Porsche Cayenne Turbo Electric, Range Rover Electric, Renault Austral E-Tech y Omoda 9 SHS

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Este domingo, 1 de noviembre (Antena 3 - 09:45h.) nos espera un programa muy especial de Centímetros Cúbicos, en el que hablaremos de grandes novedades, algunas muy esperadas como la electrificación 100% de un icono del automóvil, el Range Rover.

Y es que Range Rover lleva más de 50 años desafiando lo imposible. Pero algo tenía que cambiar. Pese a que ha ido evolucionando para adaptarse a los tiempos, faltaba algo, porque la electrificación total no es fácil de sortear.

Así que viajaremos a Gaydon, Reino Unido, para tener una primera toma de contacto con la versión 100% eléctrica de este modelo, y de el Sport.

No cambiamos de tercio, porque también probamos otro modelo icónico, el Cayenne, actualmente es el modelo más vendido de la historia de Porsche, que acumula más de un millón de unidades desde su lanzamiento en 2002. Y es que, al igual que el inglés, ahora este SUV alemán se enfrenta a una nueva era, con la electrificación como protagonista.

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric | Porsche

De Alemania saltaremos a Francia, donde nace el Renault Austral, un SUV compacto de tamaño medio, con un motor un híbrido E-Tech de 200 caballos que cuenta con la etiqueta ECO de la DGT. En esta ocasión, “vestido” con su acabado mas alto, el Esprit Alpine.

Y de ahí, a la otra punta del mundo, aunque ya es un habitual de nuestras carreteras, concretamente de china. Hablamos de Omoda y de su o buque insignia, el Omoda 9 SHS híbrido enchufable. Un SUV en el que convergen la mejor tecnología, una buena calidad de materiales y ajustes, y un nivel de seguridad activa y pasiva a la altura de los mejores.

No faltarán a la cita el bloque de novedades, con lo últimisimo del mundo de las cuatro y las dos ruedas y la competición.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.

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