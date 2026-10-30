El coche eléctrico sigue creciendo en Europa: suma una cuota de 22,7% hasta septiembre

Los coches eléctricos de batería (BEV) alcanzaron una cuota del 22,7% de las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) entre enero y septiembre de 2026, frente al 16,1% registrado en el mismo periodo del año anterior, según los datos del observatorio de mercado de Transport & Environment (T&E).

La organización destaca que la cuota de estos modelos aumentó cerca de siete puntos porcentuales en los nueve primeros meses del año. La evolución se aceleró durante el tercer trimestre, cuando los vehículos eléctricos de batería alcanzaron una cuota de mercado del 27% en la UE.

Sus matriculaciones fueron un 44% superiores a las de los coches de gasolina en ese periodo, después de que los eléctricos superaran por primera vez a estos últimos en el segundo trimestre de 2026.

El avance también se reflejó en el número de países que registraron máximos históricos. En concreto, 13 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron en el tercer trimestre su mayor volumen trimestral de matriculaciones de vehículos eléctricos de batería.

Los datos apuntan así a una mayor penetración de esta tecnología en el mercado europeo, tanto por el incremento de su cuota en el conjunto del año como por los registros alcanzados durante los meses de verano.