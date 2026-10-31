Retroclásica Bilbao 2026: el Pegaso Z-102, entre otros, en una feria plagada de aniversarios

En esta nueva edición se rinden homenajes entre otras actividades, y es que este 2026 se cumplen varios aniversarios destacados. Es el caso de Vespa y Porsche Motorsport, quienes cumplen 80 y 75 años, respectivamente. El Museo Torre Loizaga estará presente con un espacio especial dedicado a dos aniversarios históricos del automóvil, como los 120 años de Lancia y los 125 años de Wolseley.

La exposición servirá para recordar el legado de ambas firmas y poner en valor su evolución a lo largo de más de un siglo de historia.

Retroclásica Bilbao 2025 | EVENTOSMOTOR.COM

En este evento se podrá ver un Pegaso Z-102, uno de los modelos más destacados y exclusivos de la historia de la automoción española. Los visitantes podrán contemplar este vehículo único en la feria, que ofrecerá una oportunidad para acercarse a una pieza representativa de la ingeniería y el diseño automovilístico nacional.

Joseba Iraola, campeón de Europa de Montaña, estará presente como una de las figuras destacadas del día. La feria rendirá homenaje por su trayectoria. El acto tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, a las 18:00 horas, con la entrega de una placa conmemorativa.

Horarios y entradas

Los horarios para poder asistir a este evento son distintos en función de cada uno de los tres días. El viernes 13 se podrá asistir desde las 16:00h hasta las 20:00h, mientras que el sábado 14 se podrá acceder desde las 10:00h hasta las 21:00h. En el caso del domingo 15, a partir de las 10:00h hasta las 20:00h.

Puedes solicitar tu entrada desde eventosdelmotor.com.