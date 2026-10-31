Éxito del Grupo BMW con la conducción automática: un millón de vehículos desplazados sin conductor

El Grupo BMW ha desplazado y guiado ya un millón de vehículos en sus plantas mediante la tecnología «Automated Driving In-Plant» (AFW). Solo en la planta de MINI en Oxford se han registrado más de 53.000 movimientos automatizados de vehículos durante el último año.

El AFW optimiza el proceso de producción y aporta importantes mejoras de eficiencia en la logística. La implantación del sistema continuará, siendo la planta del Grupo BMW en Spartanburg la siguiente en incorporarlo. La planta de MINI en Oxford es la cuarta planta del Grupo BMW, tras Dingolfing, Leipzig y Ratisbona, en utilizar esta tecnología.

Desde que se puso en marcha el proyecto piloto en Dingolfing en 2022, AFW ha pasado de ser una prueba tecnológica innovadora a convertirse en una aplicación estándar bien consolidada y escalable que se implantará por fases en toda la red de producción global del Grupo BMW.

De este modo, el Grupo BMW subraya su papel pionero en los procesos de producción digitales y automatizados. Actualmente se registran una media de unos 3.500 movimientos automatizados de vehículos al día en toda la red del Grupo BMW.

«El millón de vehículos desplazados mediante conducción automatizada y su implantación en cuatro plantas demuestran la capacidad de innovación y de expansión de nuestra red de producción», señaló Raymond Wittmann, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Producción.

Conducción automática de BMW | BMW

«Identificamos pronto el potencial de la conducción automatizada en planta, probamos la tecnología en una fase piloto y la desarrollamos sistemáticamente hasta alcanzar la madurez necesaria para su producción en serie. Ahora estamos implantando esta tecnología en todo el mundo».

«La conducción automatizada dentro de la planta es un ejemplo paradigmático de cómo estamos trasladando la visión de la BMW iFACTORY a la práctica industrial e impulsando la eficiencia, la digitalización y la conectividad inteligente en toda nuestra producción».

La aplicación en red resulta fundamental: el AFW no es una solución individual para una sola planta. La tecnología puede adaptarse a diferentes centros, arquitecturas de vehículos y procesos de producción. El millón de movimientos automatizados realizados hasta ahora demuestra que la aplicación ha alcanzado la madurez industrial.

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Gracias al AFW, los vehículos pueden responder dinámicamente a las personas, otros vehículos, vehículos de transporte autónomos, tráfico logístico y obstáculos temporales.

La planta de MINI en Oxford es la primera instalación del Grupo BMW que conecta directamente los vehículos guiados de forma automatizada con los sistemas de control existentes. El sistema AFW posiciona con precisión el vehículo junto a un dispositivo de elevación, donde se realiza una operación concreta.

La interacción automatizada entre el vehículo y el equipo es posible gracias a una solución basada en la nube. Esto supone el siguiente paso lógico en la integración y la ampliación de los movimientos automatizados de vehículos en el entorno de producción.

Oxford ofrece un entorno único para esta tecnología. La planta, considerada la cuna de la marca MINI, cuenta con más de 100 años de historia industrial. Aquí, el software de última generación, los sensores y las tecnologías en la nube se unen a un entorno de producción que forma parte de la historia del automóvil británico desde hace generaciones.

Liderazgo tecnológico mediante conectividad inteligente

El AFW desplaza vehículos nuevos sin conductor por áreas definidas de producción y logística. La tecnología se basa en una combinación inteligente de sensores externos, arquitectura en la nube y software avanzado de planificación de movimientos.

Los sensores LiDAR distribuidos a lo largo del recorrido supervisan continuamente el entorno y permiten una navegación segura en tiempo real. La inteligencia artificial respalda el desarrollo continuo, la simulación y el funcionamiento de esta tecnología. En su planta de Dingolfing, el Grupo BMW cuenta con la mayor infraestructura LiDAR de Europa.

Esta infraestructura sirve de base para las maniobras automatizadas y proporciona información útil para ampliar la implantación de la tecnología en la red de producción.

Con la industrialización del AFW, el Grupo BMW asume un papel destacado en el sector del automóvil. La tecnología establece además nuevos estándares para los procesos automatizados de movimiento y logística en otros entornos industriales.

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Perspectivas: el Grupo BMW ampliará la implantación del AFW en su red de producción

El Grupo BMW continúa con el despliegue sistemático de la tecnología AFW en toda su red de producción. A lo largo del próximo año, la tecnología también se introducirá en la planta del Grupo BMW en Spartanburg. De este modo, su aplicación a nivel mundial seguirá ampliándose, sentando las bases para nuevas aplicaciones en el entorno de producción.

Con AFW, el Grupo BMW está impulsando de forma sistemática la transformación hacia la BMW iFACTORY digital e inteligentemente conectada, y demostrando cómo las innovaciones pueden pasar con éxito de ser un proyecto piloto a la producción industrial a gran escala

La tecnología Automated Driving In-Plant se desarrolló en estrecha colaboración con la empresa suiza Embotech y se llevó a escala industrial a través de varias fases de desarrollo. Tras una colaboración de varios años entre Embotech y el BMW Startup Garage, que identifica y apoya tecnologías innovadoras en sus primeras fases, el fondo de capital riesgo propio de la empresa, BMW i Ventures, adquirió una participación en Embotech en diciembre de 2024.