El Liux BIG ya está listo para empezar a comercializarse en España

El modelo entra ahora en su fase final de certificación para su próxima comercialización y libre circulación en toda Europa. La marca con sede en España prevé iniciar la comercialización del Liux BIG este mismo semestre, con un precio por debajo de los 18.000 euros, sin contar las ayudas gubernamentales.

Los datos verificados confirman el rendimiento del Liux BIG, que con subatería de 15 kWh ha alcanzado una autonomía de 215 km en ciclo WMTC. Este rendimiento permite a la compañía anticipar que su versión de 20 kWh superará los 270 km, lo que convierte al BIG en el vehículo urbano con mayor autonomía del mercado.

La clave de este rendimiento reside en una estructura de chasis superior desarrollada en un composite ultraligero, con un peso total de solo 45 kilogramos. La gran mayoría del peso del coche se concentra en la zona inferior del chasis, en los elementos de seguridad que resisten impactos y en su powertrain.

LIUX BIG | LIUX

"Este logro es la culminación de un trabajo de ingeniería centrado en el desarrollo y la industrialización de un chasis y una carrocería en composite ligero. En Liux, entendemos que aligerar no significa comprometer la seguridad, sino que es el camino para potenciarla", ha afirmado el socio fundador de Liux, David Sancho Domingo.

La publicación de estos datos técnicos se produce tras el anuncio de la instalación de la primera planta de Liux en Azuqueca de Henares (Guadalajara). Este complejo industrial marca un hito histórico para el sector, siendo la primera fábrica de automoción creada íntegramente desde cero en España en más de 30 años.