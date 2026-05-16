El Lexus LFA vuelve, convertido en el sonido que reproducirá el nuevo SUV de la marca

Entre 2010 y 2012, Lexus produjo solo 500 unidades de un superdeportivo muy exclusivo y que tuvo bastante éxito. Su diseño estaba cargado de personalidad, pero lo que más engatusaba a la gente era su motorización de gasolina, un propulsor atmosférico V10 de 4,8 litros desarrollado en colaboración con Yamaha. El nombre del coche era Lexus LFA V10, sumaba 560 CV de potencia y alcanzaba los 325 km/h. Ahora, parte de su espíritu ha regresado en el nuevo SUV de la marca japonesa.

Lexus, filial de Toyota para automóviles de alta gama, ha presentado el TZ, un SUV Grande de hasta seis plazas y con motorización 100% eléctrica. Uno de los defectos que se suelen repetir sobre los coches con este tipo de propulsión es que no suenan, que cuando pasan a tu lado parecen un suspiro. Y realmente no se señala este defecto por lo que puede suponer para la seguridad de los peatones, sino porque, en este sentido, los vehículos eléctricos pierden atractivo frente al gustoso ruido que generaban los de combustión.

Lexus TZ | Lexus

Algo que no encaja

Pues bien, el Lexus TZ pone fin a la polémica porque incorpora un sistema llamado Interactive Manual Drive que reproduce el sonido del LFA V10. No deja de ser un poco extraño que un SUV Grande y de alta gama, de repente, emita el rugido de un superdeportivo. Como si no encajaran. Sin embargo, para la experiencia del conductor es música celestial.

Esta tecnología ya está presente en el Lexus RZ 550e F Sport y pasa al TZ. El sistema no solo desarrolla un sonido deportivo. También cuenta con una caja de cambios virtual de ocho velocidades y, de hecho, el rugido del coche imita el cambio de marchas del LFA V10. Vamos, que se trata de una experiencia bastante completa y que suma muchos puntos para decidirse por comprar el TZ.

Lexus TZ | Lexus

Tracción 4x4

Al margen de esta tecnología, este nuevo SUV de Lexus suma dos motores eléctricos, cada uno de 167 CV de potencia montado en cada uno de los ejes (obviamente, la tracción es integral). La potencia combinada es de 408 CV y permite una aceleración de 0 a 100 en 5,4 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km/h.

Esta motorización es alimentada por una batería de iones de litio de 95,8 kWh que genera 530 kilómetros de autonomía. Permite cargas de hasta 150 kW en corriente continua para recuperar del 10% al 80% de la batería en 35 minutos. Es decir, la imitación del sonido del Lexus LFA V10 no es el único atractivo de este nuevo SUV de la marca filial de Toyota.