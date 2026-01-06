Con interior de ciencia ficción: ¿El Lexus LFA Concept va camino a producción?

Lexus se posa frente al espejo del flamante nuevo superdeportivo de Toyota y el reflejo le devuelve una imagen distorsionada, un espíritu diferente, unos principios que corren en paralelo. Si el nuevo GR GT emana adrenalina y placer de alto rendimiento efímero, el Lexus LFA Concept no persigue tanto las velocidades estratosféricas ni poner la mirada fija al frente, sino detenerse en todo lo que rodea a quien toma su asiento.

Claro que el contraste tangible radica en la mecánica, porque uno se sirve de la gasolina de su V8 biturbo 4.0 combinada con el motor eléctrico integrado a la transmisión, mientras el otro es un concepto totalmente eléctrico. Pero, más allá de la distancia de la propulsión, son las filosofías bien definidas las que los separan. Está esa alma bestial que el diseño del GR GT no puede contener ni disimular y, por otro lado, un supercar para contemplar sin prisa en todo aspecto. En uno no queda más que correr, en el otro hay que tomarse su tiempo.

Lexus LFA Concept | Lexus

No se puede obviar que ante todo, lógico, el Lexus LFA Concept, que recoge el legado del extinto vehículo con motor V10, es un concepto de superdeportivo. Como tal, lo definen características como un centro de gravedad bajo, la ligereza, una alta rigidez y una posición de conducción en la que los japoneses se enfocaron para lograr esa inoxidable simbiosis entre hombre y máquina reservada para proyectos de deportivos realmente especiales.

¿Llegará el Lexus LFA Concept a convertirse en modelo de producción?

Pero esto último lo ejecutan con un puesto de mando futurista que parece salido de la ciencia ficción. Por lo tanto, existe aquí una fuerza que impacta puertas adentro: una completa experiencia inmersiva que le roba el protagonismo al objetivo de las prestaciones.

Lexus LFA Concept y Toyota GR GT | Toyota

Imposible evitar pensar, entonces, si veremos o no esta propuesta alguna vez en las calles. Si el Lexus LFA Concept pasará a ser Lexus LFA, recuperando la insignia que alguna vez se vendió en producción limitada y convirtiéndose en modelo de serie eléctrico.

En principio, es un concepto en el que se materializa un valor impulsado por la mente de Morizo –Akio Toyoda– y denominado Shikinen Sengu, que consiste en la preservación de las técnicas de fabricación de los ingenieros de Toyota mediante su transferencia a las nuevas generaciones. De manera tal que hay una razón de ser en este coche que trasciende al coche mismo y a las conjeturas que pudieran esparcirse respecto su un eventual lanzamiento al mercado.

Lexus LFA Concept | Lexus

Lexus quiere que sea una realidad

Ahora bien, desde la propia Lexus admiten que un modelo de serie de sus características llegaría a futuro, al explicar que el LFA Concept es un estudio para un deportivo eléctrico que se está desarrollando. Más allá de su condición de medio experimental hacia nuevas tecnologías avanzadas, y aunque la historia de la industria ha dejado en su camino prototipos que no pasaron de prototipos, este no parece ser el caso.

Lexus tiene intenciones de lanzar en algún momento un deportivo de alto desempeño eléctrico y luego, cuando se acerque ese momento, será cuestión de confirmar si el cliente recibirá o no un producto a imagen y semejanza, y si ese modelo conservará o no las tres tradicionales siglas. Hay medios que se animan ya a jugar con los tiempos y pronostican que este biplaza arribaría dentro de dos años.