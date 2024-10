Nos subimos a los recién renovados Cupra Formentor y León, los dos superventas de la marca

Cupra ha sacado músculo con la actualización más fuerte de sus dos superventas: el Formentor y el León. Ambos adoptan el impactante nuevo diseño de la marca de Martorell, un interior muy digital y suman interesantes motorizaciones. Estás en un aprieto, ¿verdad? Yo tampoco tengo claro en cuál me apetece más subirme primero, así que empezemos por el pequeño.

El nuevo Cupra León, bien en variante cinco puertas como en familiar Sportstourer, es presencia. Un frontal en forma de nariz de tiburón, unos faros LED triangulares y el logotipo de Cupra integrado en el capó le dan mucha personalidad y reconocimiento. Y es que ya de lejos se sabe que vas en un Cupra, y más desde atrás, porque su imagen se completa con el mismo sistema de iluminación que en el frontal, la forma en ‘V’ del portón y un musculoso parachoques bitono.

Pero la verdadera experiencia está en el interior. No solo por la calidad de sus acabados o su llamativo volante Cupra, con levas y botones satélite, si no por su ambiente digital. En el centro de todo está un sistema de info-entretenimiento que incorpora una pantalla de 12,9 pulgadas que da acceso a todas las funciones del coche.

Sentarse en el León es entrar de lleno en el ecosistema Cupra. Sabemos que vamos en uno, está claro, por las múltiples referencias a la marca en el volante, alfombrilla, asientos.. pero desde luego por esta conducción tan marcada y precisa. ¡Este compacto va como por raíles!

Su gama mecánica es tan amplía que podrás elegir entre motores gasolina, diésel, con microhibridación o híbrido enchufable, con potencias que van desde los 150 hasta los 333 CV.

Nos hemos puesto a los mandos de la versión denominada e-Hybrid, la novedad y la más interesante. Se trata de una motorización híbrida enchufable de 272 CV, que no solo es cómoda, silenciosa y estable a rabiar, también ofrece más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica.

Resulta una elección perfecta para ciudad, para trayectos por carretera e incluso viajar con tranquilidad. Porque si no puedes recargar su batería, siempre te queda el tanque de gasolina.

De un majestuoso color Gris Tayga, uno de los nuevos colores integrados en la gama Cupra León, pasamos a un exclusivo Gris Enceladus Mate para el Formentor. Porque imagen y posición va desde el diseño de la carrocería a los detalles que la envuelven.

El nuevo Formentor adopta el mismo diseño y digitalización Cupra, con un sistema operativo completamente nuevo más intuitivo y legible, que su hermano pequeño. Pero como buen SUV, ofrece más espacio en el interior y es más poderoso en el exterior. Así que suma un frontal más prominente, con la malla de la parrilla abierta y unas finas ranuras para las entradas de aire bajo la nariz de tiburón, unas molduras laterales con un toque bicolor y barras de techo.

Las credenciales del Formentor, la mayor apuesta y el modelo más vendido de Cupra, son brío, estabilidad y seguridad. Estamos en un SUV capaz de sorprender dinámicamente hablando, un carácter que se puede modificar a tu gusto a través de varios modos, para ofrecer una conducción más, o menos prestacional.

Con casi las mismas opciones de motores que el León, el Formentor es para todos los gustos y necesidades, con potencias de acceso y para los más puristas. Lo más destacable está en la cúspide de la gama, las versiones VZ, con 265 ó 333 CV, asociadas a un cambio automático DSG de siete velocidades.

Esta última es la que estamos exprimiendo ahora al máximo. Y digo exprimir porque llevar entre las manos un Formentor VZ de 333 CV, es sólo para los que saben lo que hacen. Aunque todo en él trabaja para que seas uno con la carretera: un control selectivo de par, dirección progresiva y un equipo de frenos muy preciso. Es verdaderamente divertido. Sin olvidarme de su sistema de escape Akrapovic, que emana un sonido taaaan erizante, que hace que quieras ir siempre rápido y jugando con las levas.

Este Formentor está equipado con la tracción total 4Drive, que analiza las condiciones de la carretera en tiempo real, así como la velocidad del vehículo, la velocidad de las ruedas, la posición de la dirección y el estilo o modo de conducción para entregar la fuerza de forma instantánea y progresiva.

No querría estar en vuestra piel. En Cupra hacen las cosas tan bien, que decidirse entre carrocerías o motores, estará en el gusto del consumidor. El diseño puede gustarte o no, pero no se puede negar que se han mimado mucho los detalles, se ha mejorado la interacción con el coche, y primado que el comportamiento en carretera sea de lo más emocionante.