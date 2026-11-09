Los coches eléctricos evitan ya el consumo de 1,2 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo

Los vehículos eléctricos de batería evitan actualmente el consumo de 1,2 millones de barriles de petróleo al día en todo el mundo, frente a los 215.000 barriles diarios que sustituían en 2021.

Esta cifra supone multiplicar por más de cinco el ahorro registrado hace cinco años, según un análisis publicado por Transport & Environment (T&E).

El estudio pone de manifiesto el creciente peso de la movilidad eléctrica en el mercado automovilístico mundial. Aunque los vehículos eléctricos de batería representan aproximadamente el 4,2% del parque de automóviles en circulación, ya concentran una cuarta parte de las ventas de coches nuevos.

El petróleo que dejan de consumir equivale al 1,2% de la demanda mundial de este combustible.

A este ahorro energético se suma su contribución a la lucha contra el cambio climático. Según los datos difundidos por T&E, los vehículos eléctricos de batería que circulan actualmente evitan la emisión de más de 200 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año.

La organización considera que la electrificación del transporte constituye una de las herramientas más eficaces para reducir tanto la demanda de petróleo como las emisiones contaminantes, especialmente en un escenario internacional marcado por las crisis energéticas y la dependencia de los combustibles fósiles.

Avanza la electrificación de autobuses y camiones

El análisis también destaca el crecimiento de la movilidad eléctrica en el transporte pesado. Los autobuses eléctricos representan ya el 5% de la flota mundial, mientras que los camiones eléctricos de batería alcanzan el 1%. No obstante, en algunos países estos últimos ya superan el 50% de las ventas de vehículos nuevos.

En conjunto, T&E estima que los autobuses y camiones eléctricos permiten evitar un consumo de hasta 320.000 barriles de petróleo diarios.

La entidad recuerda que el transporte por carretera consume casi la mitad del petróleo mundial, por lo que considera prioritario acelerar la transición hacia tecnologías eléctricas para reducir la dependencia energética.

Además, advierte de que, mientras la flota mundial de turismos y camiones continúa creciendo, los vehículos eléctricos están contribuyendo a contener el incremento de la demanda de crudo.

Los eléctricos podrían sustituir 5,8 millones de barriles diarios en 2034

Las perspectivas de futuro también apuntan a un papel cada vez más relevante de la electrificación. Según el informe, si se mantienen las políticas actuales, en 2034 los coches eléctricos de batería sustituirán una cantidad de petróleo equivalente a la pérdida sostenida de suministro de unos 5,8 millones de barriles diarios registrada en 2026.

Para T&E, acelerar la incorporación de estos vehículos al mercado puede resultar determinante para prevenir futuras crisis petroleras y reforzar la seguridad energética de los países.

En este sentido, el responsable de Combustibles Sostenibles de T&E en España, Bosco Serrano Valverde, ha defendido que los vehículos eléctricos son la «forma más eficaz de reducir la demanda de petróleo».

Asimismo, ha señalado que los principales beneficiarios de la dependencia de este combustible son las grandes compañías de combustibles fósiles y los Estados productores de petróleo.

Serrano ha puesto como ejemplo a Noruega, Dinamarca y Hong Kong, territorios donde las ventas de vehículos eléctricos rondan el 100% y que, según ha indicado, han conseguido protegerse eficazmente frente a futuras crisis energéticas.

Por último, el representante de T&E ha reclamado a los líderes mundiales que establezcan objetivos vinculantes de electrificación en la COP de este año.

Una medida que, a su juicio, debe abordarse no solo desde la perspectiva de la lucha contra el cambio climático, sino también como una cuestión estratégica de seguridad nacional.