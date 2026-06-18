Así se fabrica el Cupra Raval, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell

El Cupra Raval ha entrado en producción y ha dado así comienzo a un nuevo capítulo en el crecimiento de Cupra. Con su lanzamiento al mercado previsto para el verano, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell está listo para redefinir la movilidad eléctrica y conquistar incluso a los más escépticos con su diseño llamativo, su rendimiento electrizante y su ADN lleno de deportividad.

Producción Cupra Raval | Cupra

La fábrica de Martorell ya está lista para un nuevo capítulo. Tras una transformación sin precedentes, en la que se han adaptado cerca de 160.000 m2 de la planta, la Línea 1 arranca a pleno ritmo para dar vida al Cupra Raval, el modelo llamado a cambiar las reglas del juego.

Producción Cupra Raval | Cupra

Desde el componente más pequeño, el coche va tomando forma a lo largo del recorrido, con instalaciones renovadas, una plantilla formada en electrificación, 1.000 nuevos robots y un proceso completamente actualizado y optimizado. Estas son algunas de las novedades en la producción de este modelo:

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