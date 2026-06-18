laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Centímetros Cúbicos

Noticias Motor

¿Qué estás buscando?

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Así se fabrica el Cupra Raval, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell

La fábrica, ubicada en Barcelona, ha adaptado 160.000 m2 para albergar la producción del Cupra Raval antes de su lanzamiento al mercado en verano.

Así se fabrica el Cupra Raval, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell

Así se fabrica el Cupra Raval, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell Cupra

Publicidad

Diego Sancho
Publicado:

El Cupra Raval ha entrado en producción y ha dado así comienzo a un nuevo capítulo en el crecimiento de Cupra. Con su lanzamiento al mercado previsto para el verano, el primer coche eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado en la planta de Martorell está listo para redefinir la movilidad eléctrica y conquistar incluso a los más escépticos con su diseño llamativo, su rendimiento electrizante y su ADN lleno de deportividad.

Producción Cupra Raval
Producción Cupra Raval | Cupra

La fábrica de Martorell ya está lista para un nuevo capítulo. Tras una transformación sin precedentes, en la que se han adaptado cerca de 160.000 m2 de la planta, la Línea 1 arranca a pleno ritmo para dar vida al Cupra Raval, el modelo llamado a cambiar las reglas del juego.

Producción Cupra Raval
Producción Cupra Raval | Cupra

Desde el componente más pequeño, el coche va tomando forma a lo largo del recorrido, con instalaciones renovadas, una plantilla formada en electrificación, 1.000 nuevos robots y un proceso completamente actualizado y optimizado. Estas son algunas de las novedades en la producción de este modelo:

Producción Cupra Raval
Producción Cupra Raval | Cupra
  • Prensa PXL: una de las más avanzadas, potentes y eficientes del mundo, fabrica cuatro millones de piezas al año.
  • Medición inline absoluta: tecnología pionera en Europa consistente en cuatro robots con cámaras y seis sensores que comprueban y calibran las mediciones del vehículo.
  • Robots titán: con 2,5 metros de altura, son los más grandes de la fábrica, capaces de soportar un peso de hasta 1.000 kg, y se encargan ensamblar los laterales del coche al autobastidor.
  • Cabina láser: una de las más rápidas del Consorcio, con tecnología punta para hacer la soldadura del techo.
  • Nuevos procesos de pinturas, como el Horno KTL, el primer horno eléctrico en las instalaciones, con 0 emisiones de CO2, que permiten explotar al máximo colores como el Plasma iridiscente o el Manganese Mate.
  • Batería: producida en la planta de ensamblaje de sistemas de baterías, viaja por un túnel de 600 metros hasta reunirse con la plataforma del coche y el motor eléctrico para integrarse en la carrocería.

El Škoda Peaq ultima su desarrollo tras más de 1,5 millones de kilómetros de pruebas

Tes de prueba del nuevo Skoda Peak
Antena 3 » Noticias Motor

Publicidad

Publicidad