Iberdrola y BYD impulsan la movilidad eléctrica: cargador gratis y descuentos

Gracias a esta colaboración, los clientes que compren cualquier vehículo nuevo de la gama enchufable de BYD (tanto modelos 100% eléctricos como híbridos enchufables con tecnología DM-i) recibirán sin coste adicional, el equipo de carga doméstico al contratar la instalación técnica con Iberdrola a precio reducido.

Asimismo, en el ámbito doméstico, aquellos usuarios que contraten la tarifa 'Plan Recarga Inteligente' de la compañía energética obtendrán un descuento en su contrato de electricidad equivalente a 10.000 kilómetros anuales durante un periodo de tres años.

En lo relativo a la red de carga en vía pública, donde Iberdrola cuenta con más de 12.000 puntos de recarga operativos, la alianza contempla seis meses de descuento del 50% en los puntos ventajosos de la energética sin cuotas de suscripción.

Posteriormente, la promoción sumará doce meses de suscripción gratuita al 'Plan Recarga +', que proporciona una rebaja del 20% adicional en las recargas.

El director general de BYD Iberia, Alberto de Aza, ha destacado que esta alianza supone "un hito" en la estrategia de la firma para "eliminar cualquier incertidumbre ligada a la carga, tanto en el hogar como en la vía pública", facilitando un paso a la movilidad sostenible más "sencillo, accesible y competitivo".

El director de Smart Solutions de Iberdrola, Luis Buil, ha subrayado que unir fuerzas con el fabricante permite "acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en España", poniendo a disposición de los conductores una infraestructura apoyada en tarifas diseñadas para optimizar el ahorro y en una red pública extensa y fiable.