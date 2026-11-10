EBRO lanza un servicio de renting junto a Santander

EBRO y Santander Consumer Renting han alcanzado un acuerdo de colaboración para poner en marcha EBRO Renting, un nuevo servicio que permite acceder a cualquiera de los modelos de la marca mediante contratos adaptados a las necesidades de cada cliente.

La iniciativa amplía las alternativas de acceso a sus vehículos y representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento comercial de la compañía.

El acuerdo, formalizado en las instalaciones de EBRO Factory, en la Zona Franca de Barcelona, es resultado de un proceso de selección entre diferentes operadores en el que EBRO ha elegido a Santander Consumer Renting por su experiencia, solvencia y capacidad tecnológica.

Rafa Ruiz (EBRO) y Fernando Jañez (Santander Consumer) | EBRO

La nueva propuesta se comercializa bajo la marca EBRO Renting, con el respaldo operativo y los sistemas de la compañía especializada en este tipo de servicios.

El servicio, ya disponible a través de la red de concesionarios, abarca todos los modelos de la gama EBRO. Los equipos comerciales disponen de una herramienta digital que les permite elaborar ofertas personalizadas de forma rápida y sencilla, adaptando la duración del contrato, el kilometraje y la posibilidad de realizar una aportación inicial a las necesidades de cada cliente.

Esta solución agiliza la gestión comercial y facilita el acceso al renting a diferentes perfiles de clientes. Al mismo tiempo, abre nuevas oportunidades para los concesionarios, tanto en la captación de particulares y clientes profesionales como en la fidelización y el desarrollo de la actividad de posventa.

Firma acuerdo EBRO Renting y Santander Consumer | EBRO

Para impulsar su implantación, Santander Consumer Renting proporcionará formación específica a los delegados de zona, gerentes, responsables de ventas y equipos comerciales de EBRO, además de un servicio de asesoramiento y soporte continuado.

La apuesta de EBRO por el renting se produce en un contexto de crecimiento sostenido de esta modalidad en España. Según los últimos datos publicados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 282.438 vehículos en renting, un 9,69% más que en el mismo periodo del año anterior.

Esta evolución supera el crecimiento del conjunto del mercado español, que aumentó un 6,78% durante dicho periodo.

El renting representa ya el 26,09% de las matriculaciones totales de vehículos en España y alcanza una penetración del 48,59% en el canal de empresas, según los datos acumulados a septiembre.

Estas cifras muestran la relevancia de esta modalidad de acceso al automóvil y las oportunidades que ofrece para ampliar la presencia de EBRO entre clientes particulares y profesionales.

Para EBRO, esta evolución representa una oportunidad para reforzar su posicionamiento entre autónomos y empresas, segmentos en los que el renting constituye una alternativa muy relevante.

El proyecto nace con el ambicioso objetivo comercial de que las operaciones de renting lleguen a representar más del 20% de las matriculaciones totales de EBRO.

La iniciativa se apoya en una red que ya cuenta con 100 concesionarios en España y en una oferta SUV multienergía que permite atender diferentes necesidades de movilidad.

Mediante esta colaboración, EBRO combina su capacidad de distribución y su gama de producto con la especialización de Santander Consumer Renting, incorporando una nueva herramienta para impulsar su desarrollo comercial y fortalecer la relación con sus clientes.

La formalización del acuerdo ha contado con la participación de representantes de ambas compañías, que también han visitado las instalaciones de EBRO Factory para conocer de primera mano el proyecto industrial que la marca está desarrollando en Barcelona.