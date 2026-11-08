Audi A2 eTron, o el eléctrico más eficiente: 12,8 kilowatios hora y una autonomía de 646 kilómetros

Nuevo paso en la electrificación para Audi; su modelo más eficiente en cuanto a consumo eléctrico: hasta 12, 8 kilowatios hora y una autonomía de 646 kilómetros. Así es el Audi A2 eTron:

Con 4,32 metros de largo es de silueta redonda y voladizos cortos, el techo es un arco que termina, delante, de forma abrupta en el frontal futurista escoltado por los faros con hasta 4 juegos de luces. Desde ahí el aire “pasea” hacia atrás por una superficie que termina en un pequeño alerón, debajo, los pilotos ocupan parte del maletero de 396 litros, con espacio para 3 maletas.

Parte trasera del Audi A2 eTron | Centímetros Cúbicos

Unas líneas que no se han dibujado al azar, se han cuidado para “jugar” con el aire, y conseguir menor resistencia, los ingenieros de Audi han buscado que el A2 eTron sea “altamente eficiente”. Se ha prestado atención al flujo de aire alrededor de las ruedas, con tomas integradas en los embellecedores de los pasos de rueda.

Una aerodinámica importante, también, en la zona de los retrovisores, el suelo del coche o en el frontal con una parrilla activa para el control del flujo de aire. Gracias a esos detalles han logrado un coeficiente de 0,24.

El Audi 100 de los 80, aquel que subía por un trampolín de saltos de esquí, pasó a la historia, entre otras cosas, por tener 0,30. El primer Audi A2, que se fabricó desde 1999 hasta 2005, tenía un coeficiente de 0,25.

La zona del lateral de este nuevo A2 eTron tiene detalles aerodinámicos y tecnológicos, como los sensores inteligentes, que abren las puertas con un mínimo toque.

Pantalla central del Audi A2 eTron | Centímetros Cúbicos

En cuanto a seguridad y confort dinámico, tiene sistemas de ayuda a la conducción como el asistente automático de frenada de emergencia o el de maniobra evasiva, y una suspensión para una conducción relajada o más deportiva.

En el interior se persigue el silencio y el confort, con asientos ergonómicos o esta pantalla panorámica orientada al conductor con conectividad e inteligencia artificial, y con un planificador de rutas que tiene en cuenta las paradas para recargar, dependiendo del tráfico o las características de la ruta.

Interior del Audi A2 eTron | Centímetros Cúbicos

En la parte trasera se busca el mismo confort que en las plazas delanteras. Otra curiosidad: las fijaciones magnéticas, que permiten fijar con un clic el portabebidas.

La batería está disponible con tres tamaños 52, 61 y 84 kiloWatios/hora, y se puede cargar en corriente continua a 183 kilowatios. La potencia que ofrece el Audi A2 e-Tron, dependiendo de la versión, va de los 125 a los 240 kiloWatios. Es decir, de 170 a 326 caballos. Todas las versiones son de propulsión trasera.

Además de dar energía al coche, su batería también es capaz de proporcionar electricidad a otros dispositivos, como una bici eléctrica, o funcionar como batería doméstica, que almacena la energía de unos paneles solares, por ejemplo, gracias a la carga bidireccional.