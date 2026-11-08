25 aniversario del Honda Jazz, el eterno compacto para todo

El segmento B, el de los utilitarios compactos, es uno de los más demandados del mercado. Normalmente son coches que ofrecen mucha versatilidad a un precio razonable. Pero Honda quiso ir un paso más allá en 2001, con la llegada de un nuevo integrante que quería elevar el confort y el espacio interior a otro nivel.

Hablamos del Honda Jazz, que cumple 25 años. Para celebrarlo, vamos a dar un repaso a su interesante historia.

25 aniversario de Honda Jazz | Centímetros Cúbicos

El Jazz aterrizó en Europa en 2001 con un planteamiento curioso. Destacó por incorporar soluciones de ingeniería que no eran muy habituales en su categoría. Una de ellas fue la decisión de ubicar el depósito de combustible bajo los asientos delanteros.

Gracias a la decisión mencionada en el párrafo anterior, se liberaba espacio en el interior y se pudo diseñar un habitáculo más amplio, creando además uno de los elementos más icónicos del modelo, los “Honda Magic Seats”.

Estamos hablando de un sistema de asientos traseros capaz de plegarse o levantarse para transportar objetos de muchos tamaños, pudiendo alojar hasta 1.321 litros de capacidad en su primera generación. La cual debutó con motores gasolina i-DSI de 1,2 y 1,4 litros de cubicaje.

Honda Jazz (segunda generación) | Centímetros Cúbicos

La ventaja de las carrocerías monovolúmenes y las medidas compactas de un coche del segmento B en un mismo modelo. Tuvo bastante éxito y, en 2008, llegó su segunda generación, que mejoró su receta original, pero añadiendo innovaciones interesantes.

Lo más destacado fue que, por primera vez, Honda introducía en un coche de este segmento una mecánica híbrida. En este caso, su sistema denominado “IMA” o Integrated Motor Assist, incorporaba un motor eléctrico entre su bloque i-VTEC de gasolina y la caja de cambios, algo heredado de todo lo aprendido del primer híbrido vendido en Europa, el Honda Insight.

En el caso del Jazz, incorporaba un motor gasolina de 1,3 litros junto a una unidad eléctrica de 10 kW, combinados con el cambio CVT para añadir mucha eficiencia a la fórmula maestra de este modelo.

Esta generación también coqueteó con la tecnología eléctrica, con una autonomía de unos 24 km, presentando una variante solo para el mercado americano bajo el nombre que tenía el Jazz en ese país, llamado Fit EV, disponible únicamente con contrato de renting a tres años entre 2012 y 2014.

Tan solo hubo unas 1.100 unidades construidas de esta versión tan peculiar que nadie podía comprar.

Tras más de 5 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el Jazz entró en su tercera generación en 2015. La receta funcionaba, y solo hacía falta unos retoques para mejorar el conjunto.

Honda Jazz (tercera generación) | Centímetros Cúbicos

Eso incluía una nueva estética que se puso a la par con el resto de la gama de antaño. A su oferta mecánica se añadió un motor VTEC de 1.500 centímetros cúbicos y 130 CV, que llegó a Europa con un acabado deportivo denominado Dynamic, añadiendo un poco de picante a un coche que nunca había buscado ser deportivo.

El interior ganó espacio gracias a una mayor distancia entre ejes y con un maletero que alcanzó unos respetables 354 litros. Fue el primer Jazz en incorporar una amplia variedad de asistentes a la conducción, mejorando considerablemente su seguridad en marcha.

Finalmente llegamos a su actual generación, la cuarta, que se dejó ver en tiempos de pandemia. En 2020 el concepto del Jazz maduró y entró en una nueva era con la electrificación como protagonista.

Todas las versiones incorporaban el sistema híbrido e:HEV que ahora está tan presente en la gama de Honda. Y que funciona de una forma un poco diferente a la habitual, priorizando la conducción eléctrica mientras el motor de combustión se encarga de generar la energía que va a la batería, siendo solo a velocidades altas cuando el bloque térmico sí mueve las ruedas delanteras.

Todo con una potencia máxima de 107 CV que mueven con mucha soltura a este modelo. En su interior digital, minimalista y sostenible, seguía presente el mismo ADN de la primera generación, pero con una mayor conectividad, compatible su sistema multimedia con Apple Carplay y Android Auto.

Además, se añadió a la gama la versión Crosstar, que tenía un espíritu más aventurero para adentrarse en terrenos alejados de la ciudad. En 2023 llegó un "facelift" que trajo mejoras a nivel visual, mayor potencia y también en la suspensión y en la transmisión automática.

Quizás, el Honda Jazz, sea uno de esos modelos que no se suele tener en el radar a la hora de elegir un coche del segmento B, pero que tiene muchas innovaciones que pocos vehículos de su clase ofrecen.

En poco más de 4 metros de largo logra albergar un espacio interior envidiable, que se asienta en una plataforma cargada de tecnología avanzada, que ha pasado los exigentes Crash Test de la EuroNcap con la máxima puntuación y que muestra una filosofía de diseño muy diferente al resto. Por algo es un Honda.