Tesla devolverá reservas del Cybertruck ante el cierre de su producción en 2027

Tesla tendrá que devolver los depósitos de reserva a un número importante de clientes del Cybertruck.

El propio Elon Musk ha confirmado esta situación a través de una publicación en X, en la que ha reconocido que el ritmo de pedidos supera ampliamente la capacidad de fabricación.

El consejero delegado de Tesla asegura que la empresa intentará producir el mayor número posible de unidades durante los próximos ocho meses, aunque eso no será suficiente para atender todas las reservas pendientes.

La decisión de cerrar la línea de montaje de Texas llega después de que las ventas del Cybertruck hayan quedado muy lejos de las expectativas iniciales.

Pese al enorme interés que despertó su presentación y a las numerosas reservas acumuladas, el modelo no ha conseguido traducir esa expectación en un volumen de matriculaciones acorde con las previsiones de Tesla.

De hecho, la fábrica está produciendo actualmente solo una parte de las unidades que tendría capacidad para fabricar.

El final del Cybertruck también responde a un cambio de prioridades dentro de Tesla. Musk quiere liberar espacio industrial para impulsar la fabricación del Cybercab, el vehículo autónomo con el que la marca pretende avanzar en su apuesta por la movilidad sin conductor.

La compañía está reorientando progresivamente sus recursos hacia la inteligencia artificial, la robótica y la conducción autónoma, áreas que considera estratégicas para su futuro, frente a modelos de precio elevado y ventas más limitadas como el Cybertruck.

La marca asegura que tiene más pedidos pendientes de los que podrá atender, pero no considera rentable mantener abierta la producción de la camioneta eléctrica.