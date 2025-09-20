Lamborghini abre un nuevo concesionario en España y la ciudad no te sorprenderá

Probablemente asocies la ciudad de Marbella con lujo, ostentosidad y, en definitiva, exclusividad. A partir de ahora puedes hacerlo también con Lamborghini, y es que la marca italiana de coches deportivos ha abierto recientemente un nuevo concesionario allí, el tercero que tiene en nuestro país después de los que abrió en el pasado tanto en Madrid como en Barcelona. Si tienes curiosidad por pasarte para verlo, has de saber que se encuentra en la zona de Puerto Banús, con un área de exposición de 270 metros cuadrados repartidos en dos plantas y un taller de 730 metros cuadrados en el que se atenderán a los clientes.

A codearse con otras marcas de su calaña

No es casualidad ni producto de la improvisación que Lamborghini haya elegido Marbella para aumentar su presencia en España, y es que hablamos de una zona de las más exclusivas del Mediterráneo y a la que ya llegaron antes otras firmas de lujo. El propósito está muy claro: seducir a los adinerados que viven allí y a los que frecuentan dicha zona. Para hacerse una idea de la visión que tiene la marca de coches deportivos basta con saber cómo fue el acto de inauguración, con los modelos Urus, Temerario y Revuelto expuestos durante la fiesta, una cena con cóctel en el puerto con muchos invitados y música en directo.

"Es un honor celebrar la apertura de Lamborghini Marbella y continuar con la expansión de nuestra red en España y el sur de Europa", dijo Stephan Winkelmann, presidente y consejero delegado de Lamborghini, desde el escenario preparado minuciosamente para la ocasión. A su lado, también estaba expuesto en las aguas de Puerto Banús el Tecnomar for Lamborghini 63, un exclusivo yate inspirado claramente en las líneas del Sián FKP 37. Como detalle, desde la torre de control del puerto fue iluminada para exhibir el inconfundible logo de Lamborghini en las alturas.

Personalización al gusto de los clientes

"Esta nueva ubicación permitirá a nuestros clientes descubrir la gama híbrida de superdeportivos y personalizar su vehículo gracias al programa Ad Personam, que refleja el compromiso de la marca con la exclusividad, la tecnología y las altras prestaciones", continuó Winkelmann en su turno de palabra. Has de saber que los conductores que se acerquen al nuevo concesionario podrán configurar sus coches en base a sus gustos con el asesoramiento del personal del concesionario.

El copropietario del establecimiento, Basel Alkhatib, se mostró optimista al declarar que "unirnos a la familia Lamborghini con la apertura de nuestro concesionario en Marbella es un enorme privilegio. Nuestra misión es ofrecer a los clientes una experiencia a la altura del legado de la marca en un momento muy importante, en el que cuenta con la gama más potente, personalizable y avanzada de su historia".