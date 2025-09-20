El primer SUV de Alpine está listo y te contamos todo lo que sabemos hasta el momento

El Alpine A390 es el primer SUV de la marca francesa, el tercer modelo de la firma y el segundo de su “Dream Garage”. Este crossover es más compacto que un SUV tradicional, y captura la esencia deportiva de Alpine en un formato práctico para el día a día. En las redes ya destacan su diseño innovador y las prestaciones que promete ofrecer.

Alpine A390 | Alpine

El vehículo se construye sobre la plataforma AmpR Medium, una evolución de la CMF-EV que utilizan modelos como el Nissan Ariya o el Renault Megane E-Tech. Mide 4,61 metros de longitud, y supera ligeramente al Ariya y proporciona espacio para cinco ocupantes, lo que equilibra funcionalidad y dinamismo. El diseño conserva un 85% de las líneas del prototipo A390_β, que se mostró en el Salón de París de 2024.

El nombre A390 indica su posición en la gama: el “3” se refiere a su tamaño SUV o crossover, y el “90” lo incluye en la serie “Lifestyle”, distinta del A110, que pertenece a la línea “Icon”. Esta estrategia amplía el público objetivo de Alpine sin sacrificar su identidad de alto rendimiento. La fabricación en Francia refuerza el carácter nacional del modelo, un detalle que aporta exclusividad.

Rendimiento eléctrico con tecnología avanzada

El Alpine A390 es un coche eléctrico puro, con tres motores que lo convierten en una bestia sobre el asfalto. El motor podría llevar la potencia total a unos impresionantes 470 CV. La tracción usa un sistema Active Torque Vectoring y reparte la potencia entre las ruedas para que el coche se agarre a las curvas como si fuera un deportivo, algo que han comprobado en pruebas duras por las carreteras heladas del Ártico.

Sobre la batería, Alpine ha decidido emplear una de 89 kWh, que es perfecta para quienes quieren hacer muchos kilómetros sin parar a cargar, y para redondear, lleva neumáticos hechos a medida para eléctricos potentes, que aseguran que no pierdas el control ni en asfalto mojado.

El equipo de Alpine ha puesto toda la carne en el asador para que este A390 no sea un clon de otros modelos de la plataforma AmpR. Han retocado suspensión y dirección hasta lograr un coche que se siente ágil como un deportivo, pero sin renunciar a la comodidad de un crossover. Con este planteamiento, el A390 quiere plantarle cara a los grandes en el mundo de los SUV eléctricos de lujo.

Diseño distintivo y proyección en el mercado

El diseño del A390 mantiene elementos del prototipo A390_β, como los voladizos cortos, la línea alta de las ventanas y los guardabarros ensanchados, que aportan un aspecto robusto y elegante. Detalles como la luneta trasera curvada, la bandera francesa en la parte trasera y el capó tridimensional con canalización de aire rinden homenaje al A110. Las puertas de apertura convencional y los pilares rediseñados logran un equilibrio entre funcionalidad y estética.

El interior de este Alpine ofrece acabados premium y tecnología avanzada, con un volante de cuero Nappa de base plana que refuerza su carácter deportivo, cuero azul y pantallas de 12 pulgadas. Este diseño ofrece comodidad para cinco pasajeros y un entorno sofisticado, lo que es ideal tanto para familias como para entusiastas. La presentación del 27 de mayo ha revelado todos estos detalles que tenían expectantes a todos los seguidores de la marca.

El precio estimado del A390 ronda los 75.000 euros, superior al del Ariya Nismo (57.931 euros), lo que lo posiciona como competidor directo del Porsche Macan eléctrico. El A390 se ha marcado como meta consolidar a Alpine como un referente en los SUV eléctricos de alto rendimiento ya tras su lanzamiento, y la marca invita a los interesados a consultar su web oficial tras la presentación para conocer precios y disponibilidad.