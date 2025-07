El diseño ha vuelto a Ferrari, y se llama Amalfi

El Ferrari Amalfi pone de manifiesto una cosa: el diseño vuelve a Maranello. Pongámonos en situación. Ferrari lleva muchos años sin trabajar con Pininfarina y desde entonces, allá por año 2013, ha sido el Centro de estilo de la marca el encargado de dar forma a los modelos de la firma. Desde entonces, y no soy el único en pensar así, Ferrari perdió esencia, perdió ese algo que siempre caracterizó a los diseños salidos de los talleres de Maranello.

La última creación de Pininfarina para Ferrari fue el sensacional F12 Berlinetta, de morro largo y cabina retrasada, de imagen potente y con la elegancia innata a cualquier creación del mítico estudio de diseño. Si se comparan los diseños que llegaron después del F12 Berlinetta, se aprecia claramente un cambio. Para unos, todo desprende auténtica esencia Ferrari, para otros –como quien esto escribe–, se perdió algo en el cambio.

Ese algo parece haber regresado con la puesta en escena del Ferrari Amalfi. Con el reemplazo del Ferrari Roma se recupera la sutileza, la suavidad de formas, el carácter natural, sin necesidad de recurrir a recursos estilísticos artificiales. El Amalfi es, casi, casi, un Ferrari “como los de antes”. Y lo más llamativo es que no se ha desarrollado desde cero, en una evolución del Ferrari Roma, el modelo salido de Maranello que menos me gusta –sobre todo el frontal… No es un frontal de Ferrari–.

Ferrari Amalfi | Ferrari

Sutileza, elegancia, carácter: el Ferrari Amalfi es un auténtico Ferrari

Aunque se parte del Roma, hay muchas cosas que cambian. El frontal, por ejemplo, es totalmente nuevo, con más garra, con más elegancia y con más, mucho más estilo. Es una mirada que se espera de un Ferrari; tiene clase, pero también deja claro que es mejor no cabrearle. Y lo mismo ocurre con el lateral, que gana músculo en las caderas y rotundidad en la popa. Y todo ello, con superficies suaves y casi lisas, sin entradas de aire exageradas y sin alerones horteras.

Si viéramos la silueta del Amalfi junto al Roma, contra un fondo oscuro, apenas podríamos diferenciar un coche de otro, pero es en los detalles donde destaca la nueva berlinetta de acceso, porque el Ferrari Amalfi es el modelo más barato, si es que se puede usar la palabra barato para hablar de un coche con el cavallino rampante en la carrocería.

El jefe de diseño de Ferrari, Flavio Mazoni, afirma que el rediseño de la carrocería se ha realizado con mucha más profundidad de la que parece a simple vista. Además, también ha dicho que “queríamos enviar el aspecto antropomórfico”, con un enfoque minimalista, técnico y, en definitiva, “más puro”.

Ferrari Amalfi | Ferrari

Interior menos emocional y más… ¿del montón?

Donde Ferrari siempre ha estado algo floja, es en el diseño de los interiores. No cabe duda de que se centra todo en la conducción, en potenciar las sensaciones y reducir las distracciones, pero por formas, el interior de cualquier Ferrari siempre va un paso por detrás de su exterior. En este caso, el habitáculo se divide claramente en dos secciones: conductor y pasajero. Hay dos asientos traseros, pero son tan pequeños que no merece ni ser llamados asientos –en teoría, el Amalfi es un 2+2, es decir, un cuatro plazas con las traseras muy pequeñas–.

Me voy a atrever a ir un paso más allá, pero el interior del Ferrari Amalfi es menos elegante y algo más feo, que el habitáculo del Roma, al contrario de lo que ocurre con su diseño exterior. En el Amalfi se ha optado por darle mucho protagonismo a dos capillas, una para la instrumentación de quien conduce y otra para la instrumentación del copiloto, se coloca la pantalla de forma horizontal y más abajo y se libera ligeramente la consola central. No es bonito, pero que nadie dude de que será funcional.

No obstante, merece la pena destacar un hecho: el Amalfi supone el regreso de los controles físicos y al botón de puesta en marcha en lugar de la superficie táctil. Un paso atrás que muchos agradecerán y que representa una admisión tácita de que las funciones capacitivas de los volantes de Ferrari actuales, resultan poco intuitivas y distraen.

Ferrari Amalfi | Ferrari

Mecánicamente no hay sorpresas: es una evolución del Roma

El Ferrari Amalfi, como se ha dicho antes, es el modelo más barato de la marca y tiene como principal misión, atraer a nuevos compradores. Sí, la ventas también son uno de los objetivos, pero la marca no tiene problemas con eso, todos los modelos de su catálogo, TODOS, generan unos pingües beneficios. Y ya por último, es el Ferrari para aquellos conductores que quieren un Ferrari, pero no tienen las habilidades necesarias para controlar uno de los purasangre italianos más capaces.

Sin embargo, aunque sea el Ferrari más fácil y barato, ni es fácil, ni es barato. La base de partida es el Ferrari Roma, como también se ha comentado, así que, bajo el largo capó delantero, hay un motor V8 con dos turbos, pero ahora rinde 20 CV más, hasta los 640 CV. El par asciende hasta los 760 Nm, misma cifra que en el Roma. Acelera de 0 a 100 kilómetros/hora en 3,3 segundos y de 0 a 200 kilómetros/hora en 9 segundos. La velocidad máxima es de 320 kilómetros/hora. Queda claro, por tanto, que si no tienes la experiencia necesaria, controlar el Amalfi no será sencillo.

En cuanto al precio, como siempre, elevadísimo. En Europa partirá de los 240.000 euros y, como ya se sabe, no importa que tengas el dinero, es posible que la marca no quiera venderte uno…