Adiós a las rotondas, la nueva intersección que está de moda: más barata, segura y rápida

Las rotondas. Qué decir de ellas. Un lugar en el que muchos conductores se ponen nerviosos, un lugar en el que otros muchos se olvidan de poner los intermitentes y un lugar donde otros tantos sacan lo peor de sí con palabras feas a los coches que se le cruzan. Por no hablar de esas decoraciones tan cuestionables. Con este historial, las rotondas eran la crónica de una muerte anunciada, vivirían hasta que se encontrase una solución mejor y más eficaz. Pues ya está aquí, las intersecciones RCUT (Restricted Crossing U-Turn).

Nacieron en los años 80 como alternativa a las rotondas, que fueron diseñadas a comienzos del siglo pasado. Las RCUT mejoran a sus antecesoras sobre todo en tres aspectos, el económico, el de la seguridad vial y en de la fluidez del tráfico. Y todo se basa en el dibujo. Mientras las rotondas tienen forma de O, las intersecciones RCUT la tienen de U. Aunque combinan varias U para ofrecer lo mismo. Pongamos un ejemplo.

Cuestión de geometría

Digamos que tenemos una carretera en dirección sur y, paralelamente, otra carretera en dirección norte. Si yo voy en sentido sur y quiero entrar en el sentido norte, tendré que alcanzar una rotonda para cambiar de dirección. Sin embargo, las intersecciones RCUT se trata de incorporar solo unos carriles oblicuos entre carreteras. Oblicuos porque esa geometría favorece la salida y la incorporación a cierta facilidad.

Por un lado, gracias a este cambio las RCUT son más económicas porque solo hay que crear un par de carriles que conecten la carretera, liberando de la infraestructura más pesada y extensa de las rotondas. Es decir, los ayuntamientos ahorrarán. En cuanto a la seguridad vial, ya no habría cruce de vehículos en plena rotonda. En las intersecciones RCUT el momento más crítico será la incorporación al nuevo sentido pero que se produce igual que la incorporación a una autopista.

Fluidez del tráfico

Por último, la fluidez del tráfico, la velocidad. En las rotondas se puede generar una confusión o un caos innecesario que provoca que el tránsito empeore. El único carril del modo RCUT facilita mucho al tráfico porque evita todo ese caos. Los conductores, por lo tanto, lo agradecerían. Aunque hará falta experimentarlo.

Quizá ya lo ha hecho en Estados Unidos, donde las RCUT están más extendidas, pues allí nacieron. Si llegan a España supondrá un cambio de paradigma, de comportamiento en los conductores y hasta de idiosincracia en las carreteras. Y es que España es nada más y nada menos que el cuarto país del mundo con más rotondas superando las 15.000, según un estudio de DiscoverCars.com publicado en 2023. Y todo ello a pesar de que España no es ni mucho menos un país "grande" en superficie.