Kia XCeed 2026: más tecnología, hasta 180 CV y un precio de 19.860 euros

El Kia XCeed cambia de cara y, esta vez, la renovación va bastante más allá de un simple retoque estético. El crossover compacto de la marca coreana recibe una actualización que afecta al diseño, el interior, la tecnología y la puesta a punto, con una gama mecánica que alcanza los 180 CV.

Es un movimiento importante para Kia en España. El XCeed se mantiene como uno de los modelos con mayor peso comercial de la marca y acumula más de 5.000 unidades vendidas en lo que va de año, alrededor del 11% de las matriculaciones de Kia en el mercado español.

El modelo, fabricado en Eslovenia, nació en 2019 y ya recibió una primera actualización en 2022. Ahora afronta una transformación más profunda para acercar su imagen a la nueva generación de modelos de Kia.

Un XCeed con más presencia

La silueta sigue siendo reconocible. El XCeed conserva ese punto intermedio entre compacto y SUV que define al modelo, pero adopta algunos de los rasgos visuales que ya están presentes en los Kia más recientes.

El frontal es el principal protagonista. La parrilla Tiger Nose se integra en un paragolpes rediseñado, acompañado por nuevos grupos ópticos y la firma luminosa Starmap, uno de los elementos que la marca está utilizando para crear una identidad común en toda su gama.

También cambian el capó y las aletas delanteras, mientras que Kia introduce nuevos diseños de llantas de aleación de 16 y 18 pulgadas.

Curiosamente, el XCeed también modifica ligeramente su longitud. Ahora mide 4,38 metros, unos 150 mm menos que antes, aunque mantiene sus proporciones generales y su enfoque como crossover de uso diario.

Un interior más tecnológico

El salto es todavía más evidente cuando se abren las puertas. El nuevo XCeed apuesta por un habitáculo con materiales de mayor calidad y una presentación más tecnológica.

El cuadro de instrumentos digital de 2,3 pulgadas se combina con una pantalla central de navegación de idéntico tamaño. La configuración de doble pantalla concentra buena parte de la información del vehículo y facilita el acceso a las funciones principales.

Kia también ha revisado elementos más tradicionales, como la palanca de cambios, y ofrece diferentes combinaciones de tapicería en función del acabado, con opciones de tela, cuero vegano o una combinación de ambos.

La practicidad no cambia demasiado. El maletero ofrece 426 litros, una cifra que puede aumentar hasta 1.378 litros con los asientos traseros abatidos. En las versiones MHEV, la capacidad se queda en 380 litros.

Varias opciones con etiqueta ECO

La gama mecánica mantiene una orientación eminentemente gasolina, aunque incorpora sistemas híbridos ligeros en determinadas configuraciones.

El escalón de acceso lo ocupa el 1.0 T-GDI de 115 CV, asociado a una transmisión manual. También está disponible con tecnología híbrida ligera y cambio 7DCT, mientras que el motor 1.6 T-GDI se ofrece con 150 y 180 CV, en ambos casos con transmisión automática de doble embrague 7DCT.

Más cómodo cuando la carretera se alarga

Kia también ha trabajado en una parte menos visible pero importante para el conductor: el comportamiento dinámico.

La suspensión trasera ha sido revisada y se ha actuado sobre los niveles de ruido, vibraciones y asperezas —el conocido NVH— para conseguir un funcionamiento más silencioso y confortable, especialmente para los pasajeros de las plazas traseras.

Los modos de conducción Normal y Sport también reciben una nueva calibración. El objetivo es que exista una diferencia más clara entre ambos, con una respuesta más relajada en el primero y una configuración más directa cuando se selecciona Sport.

El equipamiento de asistencia a la conducción también crece con sistemas como el asistente de conducción en carretera (HDA), el control del ángulo muerto (BCA) y la prevención de colisiones por tráfico cruzado trasero (RCCA).

Desde 19.860 euros

Con esta actualización, el Kia XCeed pretende conservar precisamente aquello que lo ha convertido en un modelo importante para la marca: unas dimensiones manejables, una posición de conducción algo más elevada que la de un compacto convencional y suficiente espacio para utilizarlo como coche familiar.

El precio de partida en España queda establecido en 19.860 euros con descuentos situando al renovado XCeed como una de las alternativas de Kia para quienes buscan un crossover compacto sin necesidad de pasa directamente al segmento de los SUV de mayor tamaño.