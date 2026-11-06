Kia recupera uno de sus monovolúmenes más populares: el Carnival tendrá una nueva generación y un motor que nadie esperaba

Hubo una época en la que las familias numerosas no necesitaban comprarse un SUV para viajar cómodamente. Los monovolúmenes eran los reyes del espacio interior, las siete plazas y los grandes maleteros. Y entre todos aquellos modelos había uno que consiguió hacerse especialmente popular en España: el Kia Carnival. Ahora, la marca coreana prepara una nueva generación, aunque con una tecnología que difícilmente habríamos imaginado hace veinte años.

El Carnival nunca desapareció realmente. Aunque dejó de comercializarse en nuestro país, ha continuado evolucionando en mercados como Corea del Sur y Estados Unidos, donde sigue siendo una alternativa a los grandes SUV. Lo interesante es que Kia ya tiene planes industriales para su próxima generación, incluyendo una versión que funcionará con hidrógeno.

Kia Carnival | Kia

El Kia Carnival fue uno de los monovolúmenes favoritos de los españoles

Puede que muchos todavía recuerden el Kia Carnival que circulaba por nuestras carreteras a principios de los 2000. Era un vehículo enorme para su época, con siete plazas, puertas correderas y motores diésel que buscaban ofrecer espacio y comodidad por un precio relativamente asequible.

De hecho, el Carnival llegó a liderar las ventas de su segmento en España durante 2004 y 2005. En aquellos años competía con modelos como el Renault Espace, el Ford Galaxy o el SEAT Alhambra. Eran coches pensados para transportar familias enteras, con una habitabilidad que muchos SUV actuales difícilmente pueden igualar.

Pero el mercado cambió. Los SUV comenzaron a desplazar a los monovolúmenes y muchos fabricantes abandonaron progresivamente este tipo de carrocería. Kia, sin embargo, siguió apostando por el Carnival fuera de Europa.

Su generación actual tiene poco que ver con aquel monovolumen de principios de siglo. Ha adoptado una estética más cercana a un SUV, mantiene sus puertas laterales correderas y ofrece configuraciones interiores con asientos individuales y equipamiento propio de vehículos de categorías superiores. De hecho, ya hablamos en Centímetros Cúbicos del Kia Carnival que nos gustaría disfrutar en España.

Kia Carnival | Kia

El próximo Carnival llegará con una mecánica de hidrógeno

La gran novedad se ha conocido gracias a un acuerdo entre Kia y sus trabajadores en Corea del Sur, que establece los planes de producción de varios vehículos durante los próximos años.

Según la información publicada por la prensa surcoreana, la nueva generación del Kia Carnival comenzaría a producirse en 2028. Un año después, en 2029, se incorporaría una variante equipada con una pila de combustible de hidrógeno, que se fabricaría en las instalaciones de Gwangmyeong.

Sería el primer automóvil de hidrógeno producido en serie por Kia, aunque la marca cuenta con una ventaja importante: pertenece al mismo grupo industrial que Hyundai, que lleva años desarrollando esta tecnología y comercializando modelos como el Nexo.

Kia Carnival | Kia

A diferencia de los vehículos de combustión, un coche de pila de combustible utiliza hidrógeno para generar electricidad a bordo. Esa energía alimenta un motor eléctrico, por lo que su funcionamiento se parece mucho más al de un coche eléctrico convencional que al de un automóvil de gasolina o diésel.

La ventaja es que permite repostar hidrógeno en pocos minutos, sin depender de una recarga prolongada. Sin embargo, sigue existiendo un problema importante: la infraestructura de repostaje es muy limitada, especialmente en España. Por eso, aunque esta tecnología puede resultar atractiva para vehículos familiares que recorren largas distancias, su viabilidad depende de disponer de estaciones de suministro.

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¿Volverá el Kia Carnival a venderse en España?

Esta es, probablemente, la pregunta que más interesa a quienes recuerdan el antiguo monovolumen. Y por ahora no tiene una respuesta definitiva. Kia no ha anunciado que vaya a recuperar el Carnival para el mercado europeo, ni ha confirmado si la futura generación se comercializará fuera de sus mercados habituales.

Lo que sí sabemos es que el Carnival continúa teniendo sentido como automóvil familiar. En Estados Unidos se comercializa incluso con motorización híbrida, una solución que podría encajar mejor en nuestro mercado que el hidrógeno por su facilidad de utilización.

Mientras tanto, Kia seguirá renovando sus SUV y ampliando su familia de eléctricos. Pero el futuro Carnival demuestra que los monovolúmenes todavía tienen recorrido, especialmente para quienes necesitan transportar a seis, siete u ocho personas con comodidad y no quieren renunciar a un interior realmente aprovechable.

Quizás no volvamos a ver un Carnival en los concesionarios españoles, al menos de momento. Pero resulta interesante comprobar que uno de los grandes monovolúmenes de nuestra historia reciente está preparando su próxima generación, y que podría convertirse en uno de los vehículos familiares tecnológicamente más peculiares del mercado.