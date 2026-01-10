El regalo oculto de Honda en el nuevo Civic que solo los dueños más listos descubrirán

El nuevo Honda Civic (2024-2025) es el ejemplo perfecto de la filosofía de Honda en busca de la excelencia al esconder una serie de "Easter Eggs" o detalles secretos que no aparecen en los catálogos. Son guiños que solo los dueños más curiosos descubrirán con el tiempo.

No aportan potencia ni mejoran el consumo, pero tienen un valor simbólico brutal para quienes entendemos el coche como algo más que un medio de transporte, y son una forma de complicidad entre la marca y el cliente, un sello de autenticidad que sobrevive a la electrificación.

Dar con estos secretos requiere un ojo clínico, lo que los hace aún más especiales para el aficionado, y en las siguientes líneas vamos a destapar dónde se esconden estas joyas y por qué Honda se ha molestado en incluirlas en un coche producido en masa sin cobrar ni un euro de más.

Honda Sorpresas Logo | Honda

El logo secreto bajo el asiento trasero

El primer secreto del Civic de 2025 se encuentra en un lugar que casi nadie llegará a mirar: detrás de los asientos traseros. Si levantas los cojines del asiento, descubrirás el logotipo "Civic" grabado directamente en relieve sobre la estructura a modo de sello de autenticidad oculto. Es un detalle fascinante porque su coste es irrisorio pero su intención es la de marcar el territorio de un modelo que lleva cinco décadas siendo el pilar de la marca.

Este grabado es un guiño que suelen encontrar los mecánicos o el dueño al hacer una limpieza a fondo, y que da esa satisfacción de saber que el coche se ha diseñado con verdadero mimo hasta en las zonas que no se ven. Mientras muchas marcas eliminan guarnecidos en zonas ocultas para ahorrar costes, Honda gasta tiempo de moldeado en estampar su nombre.

Este detalle nos habla de un equipo de diseño que se divierte con su trabajo y que quiere que el propietario se tope con un recordatorio de la identidad del coche si alguna vez decide trastear en las tripas del habitáculo. Es la atención al detalle que diferencia a una marca del montón de una marca con alma, capaz de esconder su nombre para que solo los iniciados disfruten del hallazgo.

Honda Prelude | Honda

La historia de Honda en la consola central

Si el logo bajo los asientos es un guiño a la solidez, los grabados de la consola central en las versiones superiores son una oda al pedigrí de competición de la compañía. Al retirar la alfombrilla de goma del hueco de la consola, el usuario encontrará uno de los cuatro diseños que celebran los hitos de Honda. Son representaciones técnicas de los aviones HondaJet, de sus míticas motos de carreras y de los monoplazas de Fórmula 1, que han dominado el mundial.

Estos grabados son una lección de historia comprimida en unos pocos centímetros de plástico, y representan la capacidad tecnológica de una casa capaz de fabricar desde el jet privado más avanzado hasta los motores híbridos que hoy impulsan a los equipos punteros de la F1. Sí, que un conductor pueda ver la silueta del coche de Ayrton Senna o de una MotoGP mientras deja las llaves en la consola es una forma brillante de conectar los trayectos diarios con la gloria de los circuitos.

Lo más destacable es que Honda no cobra un extra por estos detalles ni tampoco los vende como una edición limitada. Se incluyen de serie como un regalo para el cliente y como toque de distinción que aporta más personalidad al interior.

Es la conversión del habitáculo en un pequeño museo personal que celebra la pasión por las máquinas y el espíritu de superación constante.