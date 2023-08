Italia quiere reducir el número de accidentes con esta novedad totalmente gratis

Una de las mayores temeridades que puede llevar a cabo un conductor es, sin lugar a dudas, ponerse a los mandos de en un coche en estado de embriaguez. De esta manera, Italia ha decidido tomar cartas en el asunto e intentar minimizar lo máximo posible dicho escenario. ¿Cómo? Haciendo que los taxis sean totalmente gratuitos para aquellos que lleven encima una copa de más.

Concretamente, la propuesta viene por parte de Matteo Salvini, ministro de Transportes e Infraestructuras de Italia. Se trata de un proyecto experimental con el que se ofrecerán viajes gratis en taxi para toda persona que supere los límites legales de alcohol para poder conducir.

Taxis de Madrid | Ayuntamiento de Madrid

Italia regalará viajes en taxi a este grupo para reducir los accidentes en la carretera

Pero, ¿cómo funciona realmente esta potencial medida? Principalmente realizando test de alcoholemia a la salida de las discotecas a todo aquel que se ofrezca voluntario. De esta manera, en caso de que los límites sean superados, este tendrá derecho a un taxi totalmente gratuito que le llevará a su destino.

Así, este proyecto se lleva a cabo en colaboración con diferentes empresas locales de taxis y de sistemas de carsharing con conductor. Además, la medida estará en activo entre agosto y mediados de septiembre, periodo con el que se colobarará con discotecas como Mascara All Music (Mantua), Il Muretto (Venecia), Praja (Lecce), Baisa Imperiale (Pesaro-Urbino), Naki Discoteca (Pavia) y La Capannina della Pescaia (Grosseto).

Si las autoridades te piden hacer un control de alcoholemia, estás obligado a hacerlo | Pixabay

De esta manera, Italia quiere eliminar un problema muy importante que no solo se encuentra en sus carreteras, sino en las de todo el mundo. Así, el proyecto tomará forma durante el próximo mes y medio en busca de paliar esta situación y de comprobar no solo si es viable, sino también si ayuda realmente a reducir los accidentes en la carretera al tratarse de un test de alcoholemia voluntario y no de carácter obligatorio.