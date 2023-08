El nuevo plan de la DGT que afecta a la tasa de alcohol

Las restricciones con respecto a conducir bajo los efectos del alcohol son muchas y muy grandes. Aún así, son muchos los conductores que hacen caso omiso a la normativa de circulación poniendo en riesgo su vida, la de sus acompañantes y las del resto de conductores. Por esta razón, la DGT se está planteando modificar la tasa de alcoholemia permitida a la hora de conducir.

En España, la tasa permitida es de 0,25 mg/l en aire aspirado y hasta 0,5 g/l de alcohol en sangre. Una cantidad que se ve reducida a 0,15 mg/l y 0,3 g/l en el caso de los conductores noveles y profesionales. En caso de incumplir con esta normativa, las multas varían entre los 500 y los 1.000 euros dependiendo de la cantidad que marque el alcoholímetro. Además, esta sanción incluirá la retirada de 4 a 6 puntos del carnet.

La tasa de alcoholemia que demos puede variar en función de las circunstancias. Algunas de estas son: la cantidad de alcohol ingerido; las características del alcohol; la rapidez con la que se tome; si tienes el estómago vacío o lleno; tu sexo y peso; la edad, etc. La DGT ha querido aclarar cómo se calcula el grado de esta sustancia. En este caso, se dividen los gramos de alcohol puro ingerido por el peso en kilogramos del conductor, multiplicado por 0,7 en caso de los hombres y 0,6 en el de las mujeres.

No creas en falsos mitos para eludir los controles. No, tomar un chicle, beber mucha agua o hacer ejercicio no evitará que des positivo. Lo más recomendable, tal y como dice la DGT, es no beber ninguna cantidad de esta sustancia. Tomar tres tercios para un hombre de entre 70 y 90 kg puede ser motivo suficiente para superar el límite establecido. En el caso de ser una mujer de entre 50-70 kg bastaría únicamente con dos.

Según datos del Ministerio de Sanidad, de cada 100 accidentes mortales, entre 30 y 50 están relacionados con el alcohol. Sin duda una cifra elevada que ha hecho a la DGT plantearse una nueva manera de reducir el riesgo. La idea, atendiendo a las palabras del Fiscal Coordinador de Seguridad Vial, Luis del Río, sería reducir la tasa de alcoholemia permitida a cero. Una medida que disminuiría el riesgo que toman muchos usuarios de tomarse tan solo una copa y después conducir.