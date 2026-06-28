Russell comienza la caza a Antonelli con un triunfo en Austria ante Verstappen

En Red Bull Ring, Russell, el más listo de la clase en la polémica clasificación del sábado, controló sin problemas la carrera para atar su segundo triunfo del año, que le sitúa a 40 puntos (131) en la general de su compañero de escudería y líder del campeonato (171), que se subió al tercer escalón del podio después de que Verstappen sobreviviese a sus ataques en la última vuelta.

Todo en otro fin de semana dramático para los pilotos españoles. Sainz se despidió de la lucha en la vuelta 25, cuando su coche se quedó parado en la vuelta principal por un problema eléctrico, mientras que Alonso terminó último entre los 18 pilotos que lograron concluir la carrera tras otra actuación lastrada por una sanción de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pitlane.

Una vez apagados los semáforos en Red Bull Ring, Russell mantuvo la posición por delante de un Charles Leclerc que trató de pasarle por el exterior pero que vio cómo su compañero Hamilton le ganaba la partida. El heptacampeón del mundo se asentó al límite de la zona de adelantamiento con Russell, mientras Antonelli también conseguía pasar al monegasco.

Muy pronto comenzaron las paradas en Spielberg, con Hamilton, acosado ya por Verstappen, dando el pistoletazo de salida en la vuelta 13. El paso del británico por boxes desvelaba la estrategia a tres paradas de la Scuderia, que también mandó parar a Leclerc. A su vez, Dirección de Carrera anotaba una investigación sobre Verstappen por su lucha con Hamilton.

Ambos volvieron a protagonizar la actividad en pista después de la primera parada del neerlandés en el giro 20. Hasta dos veces se lanzó el tetracampeón sobre el del Cavallino Rampante, pero la aparición del virtual safety car después de que el coche de Carlos Sainz se detuviese en plena recta durante la vuelta 25 interrumpió la pelea.

Hamilton aprovechó el momento para entrar en boxes y montar el neumático blando, reincorporándose séptimo a pista. El otro Ferrari, el de Leclerc, sufría ante el acoso de Antonelli, que en la curva 4 durante el trigésimo giro le sobrepasó para ser tercero. Además, por detrás llegó su compañero de Scuderia, con gomas más nuevas, para retrasarlo una posición; empezaba la agonía del monegasco.

Ya en la vuelta 43, Hamilton realizó su tercera parada para llegar con gomas duras hasta el final, y por delante Verstappen se quedaba al frente de la carrera tras la entrada de Russell en boxes. A falta de menos de un tercio de prueba, la estrategia se tornaba decisiva.

El neerlandés cambiaba neumáticos en la vuelta 49, y con la entrada de Antonelli en la 52 se quedaba solo por detrás de Russell, que apretó en los últimos giros para evitar problemas. El líder, mientras, también pisó a fondo para tratar de superar a Verstappen, que se defendió como pudo, de manera heroica en una última vuelta en la que pudo respirar tras ver la bandera a cuadros.

Además, el australiano Oscar Piastri (McLaren) fue cuarto y Hamilton cerró el Top 5. El francés Isack Hadjar (Red Bull), el británico Lando Norris (McLaren), Leclerc, el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico Arvid Lindblad (RB) completaron la zona de puntos en Austria.