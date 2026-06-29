La DGT cambia la forma de circular en los atascos: carril obligatorio desde el 1 de octubre

Los conductores españoles tendrán que aprender una nueva forma de colocarse cuando encuentren una retención. A partir del 1 de octubre de 2026, los vehículos deberán apartarse hacia los laterales de la calzada para crear un espacio central libre por el que puedan avanzar ambulancias, bomberos, policía y otros servicios de emergencia.

La medida forma parte de la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada por el Consejo de Ministros. El denominado carril de emergencia dejará de ser únicamente una recomendación o un gesto de cortesía entre conductores para convertirse en una obligación.

Atasco | EFE

El carril que tendremos que dejar libre en todos los atascos

La nueva norma se aplicará cuando, debido a una retención, los vehículos se encuentren detenidos o circulen a paso de peatón. En ese momento, los conductores deberán orillarse para crear un pasillo central suficientemente ancho.

En una carretera con dos carriles por sentido, los vehículos situados en el carril izquierdo deberán aproximarse al borde izquierdo de la calzada. Los que circulen por el carril derecho tendrán que desplazarse hacia la derecha, sin invadir zonas por las que no esté permitido circular ni bloquear innecesariamente el arcén.

De este modo se crea un corredor entre las dos filas de vehículos. Ese espacio estará reservado para los vehículos de policía y los servicios de emergencia, que podrán atravesar la retención sin tener que esperar a que cada conductor maniobre cuando escuche las sirenas.

La clave está en abrir el pasillo desde el momento en el que empieza a formarse el atasco. No hay que esperar a ver una ambulancia por el retrovisor. Cuando los coches ya están completamente detenidos y demasiado juntos, algunos conductores pueden quedarse sin espacio para apartarse.

Atascos en carretera | Europa Press

No es un carril para motos ni para conductores con prisa

El carril de emergencia no será un carril adicional abierto al tráfico. Su función será permitir el paso de ambulancias, bomberos, policía y otros vehículos que estén atendiendo una emergencia.

Por tanto, no podrá ser utilizado para adelantar posiciones, abandonar antes la retención o alcanzar una salida cercana. Tampoco debe confundirse con la posibilidad de que las motocicletas circulen por el arcén en situaciones de congestión, otra medida incluida en la reforma y que solo podrá aplicarse en los tramos previamente señalizados y sin superar los 30 km/h.

La creación del corredor tampoco autoriza a circular por el arcén con un turismo. Los conductores deberán acercarse al lateral dentro del espacio disponible, pero sin convertir el arcén en un nuevo carril ni bloquearlo cuando pueda ser necesario para los servicios de emergencia.

Hasta ahora, los conductores ya tenían la obligación de facilitar el paso a los vehículos prioritarios. Sin embargo, el reglamento no establecía con tanta claridad cómo debían organizarse los coches dentro de una retención. La reforma fija una maniobra común para evitar que cada conductor reaccione de una manera diferente.

Luces de policía | Centímetros Cúbicos

Una medida que España toma de otros países europeos

El sistema está inspirado en el corredor de emergencia utilizado desde hace años en países como Alemania y Austria. Allí, los conductores comienzan a apartarse en cuanto el tráfico pierde fluidez, incluso aunque todavía no se aproxime ningún vehículo prioritario.

El objetivo es reducir el tiempo que necesitan los equipos de emergencia para llegar hasta un accidente. En una retención, una ambulancia puede perder varios minutos intentando avanzar entre coches detenidos, especialmente cuando los conductores no disponen de espacio para maniobrar.

La nueva obligación entrará en vigor el 1 de octubre de 2026, junto con buena parte de la reforma del Reglamento General de Circulación. Desde esa fecha, cuando encuentres un atasco en una vía interurbana, no bastará con detenerte y esperar: tendrás que comprobar en qué carril te encuentras y desplazarte hacia el lateral correspondiente para mantener libre el centro de la calzada.

Además, conviene conservar cierta distancia respecto al vehículo que circula delante. Dejar unos metros disponibles no solo reduce el riesgo de alcance, sino que también permite mover el coche si aparece un vehículo de emergencia. Como ya explicamos al analizar la distancia que recomienda Tráfico en los atascos, pegarse demasiado al coche precedente puede dejarnos sin margen para reaccionar.