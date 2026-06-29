Así debes equiparte para evitar las nuevas multas de hasta 200 euros en moto

El Consejo de Ministros ha aprobado una importante modificación del Reglamento General de Circulación que afecta de forma directa al colectivo de las dos ruedas. Los cambios, impulsados para frenar la siniestralidad, endurecen las exigencias de equipamiento tanto para motocicletas como para ciclomotores, introduciendo sanciones graves de 200 euros para quienes no cumplan con los nuevos requisitos, entras otras importantes medidas.

Cómo elegir el casco adecuado: el fin de los modelos "simplemente certificados"

La nueva reforma establece que, a partir del 1 de octubre de 2027, todos los cascos para ciclomotores deberán estar obligatoriamente homologados, eliminando la validez de los que únicamente cuenten con una certificación simple.

Modelo de un casco modular | Repsol

Para los conductores que deban renovar su equipo, hay tres pautas fundamentales para elegir correctamente:

Buscar la etiqueta ECE (la clave legal): un casco homologado cuenta siempre con una etiqueta blanca cosida en la correa. Debe incluir la letra "E" junto a un número (E9 corresponde a España) y el código de la normativa europea actual (como la exigente ECE 22.06).

(la clave legal): un casco homologado cuenta siempre con una etiqueta blanca cosida en la correa. Debe incluir la letra "E" junto a un número (E9 corresponde a España) y el código de la normativa europea actual (como la exigente ECE 22.06). El truco para acertar con la talla: el casco debe quedar ajustado pero sin causar dolor . El truco del experto consiste en ponérselo y mover la cabeza de lado a lado; si el casco "baila", la talla es demasiado grande. Ante la duda entre dos tallas, se debe elegir la más ajustada, ya que el almohadillado interior cede ligeramente con el uso.

. El truco del experto consiste en ponérselo y mover la cabeza de lado a lado; si el casco "baila", la talla es demasiado grande. Ante la duda entre dos tallas, se debe elegir la más ajustada, ya que el almohadillado interior cede ligeramente con el uso. Comprobar la vida útil: los cascos "caducan" debido a la degradación de los materiales que absorben los impactos (como el EPS interior). Es recomendable sustituirlos cada 5 o 7 años, o de manera inmediata si el casco ha sufrido un golpe o una caída desde más de un metro de altura.

Adiós a las sandalias: la elección del calzado cerrado

La reforma introduce la prohibición de conducir motocicletas o ciclomotores con sandalias, chanclas o calzado abierto en todo tipo de vías (urbanas e interurbanas) a partir del 1 de octubre de 2026, una práctica habitual en los meses de verano que ahora se multará con 200 euros pero que ya se puede poner en práctica.

Caminar durante largo tiempo con chanclas puede provocar graves lesiones | Caminar durante largo tiempo con chanclas puede provocar graves lesiones

Aunque no se exige un calzado técnico de circuito, es preferible optar por zapatillas o botas cerradas que cubran por completo el pie y, preferiblemente, el tobillo para el día a día. Esto evita quemaduras directas con el asfalto o el tubo de escape en caso de una caída leve en ciudad.

Guantes en carretera: anticiparse a la normativa técnica

El uso de guantes para conductor y pasajero será obligatorio en vías interurbanas. Aunque la obligación de llevar guantes con especificaciones técnicas concretas entrará en vigor de forma definitiva cuando se apruebe su orden ministerial correspondiente (mientras tanto se permiten los actuales), Norauto recomienda hacer una elección inteligente desde ya.