De prototipos a modelos de producción: 2 llamativos diseños que se lanzarán en 2026

Un recomenzar en el que los departamentos de diseño no se quedan fuera –más bien, todo lo contrario– y que se basa en modelos destinados a abrir el debate por lanzarse al mercado, mediante propuestas que se saben exóticas hasta lograr la familiarización, sin un aparente mínimo de arraigo a la idiosincrasia de las marcas involucradas. ¿Acaso no es ese el común denominador de estos dos futuros exponentes?

Lo que en definitiva une a estos tres lanzamientos pautados para el 2026 es, además de significar un reinicio para las compañías, la condición de conceptos destinados a la producción.Diseños que se presumen inverosímiles, que fácilmente podrían concebirse como proyectos experimentales, cuando, por el contrario, desde el primer momento sus fabricantes los realizaron con el fin de llevarlos al cliente. Un británico y una serie japonesa componen estas líneas.

No hay dudas de que JAGUAR –¿o deberíamos decir J a g u a r, de aquí en más?– abrió el debate y dejó entrar la polémica cuando a finales del 2024 reveló el concepto de su futuro eléctrico refundacional: el Jaguar Type 00. Como verán, en más de un caso de esta entrega, los nombres responden al propósito del reseteo de los fabricantes.

Jaguar Type 00 | Jaguar

Lujo y exclusividad a la vista en el Jaguar Type 00

Lo cierto es que atrás queda la era de sus deportivos temerarios que, una vez que se presente oficialmente el modelo de producción de este prototipo en el segundo semestre del 2026, habrán dejado su lugar a una nueva gama de vehículos de ultra lujo. Es, en palabras de la propia firma, un “renacimiento”, pero motivado por urgencias que hacen que se produzca el giro a 180 grados. Entre ellas, el desplome comercial.

El costo adopta la forma de un GT signado por la exclusividad y por líneas futuristas poco expresivas. También por peculiaridades cuya llegada a las concesionarias es aún una incertidumbre, como el portón trasero sin luneta –cámaras haciendo las veces del espejo retrovisor– y con un panel que se desliza hacia el techo. Esta configuración de zaga tapada, aunque rediseñada desde la aparición del primer concepto, se ha conservado en las pruebas de manejo del prototipo camuflado avistado en 2025. ¿Hay en el Type 00 estelas del pasado? Una sutil, aunque no perteneciente al campo del diseño, fue mostrada por el revelador concept car: el acabado Opalescent Silver Blue heredado del clásico Jaguar E-Type.

Honda 0 Saloon | Honda

Retrofuturismo en la serie 0 de Honda

Otra que no le escapará a esta doble refundación visual emblema/diseño es una de las principales automotrices japonesas globales. Los Honda 0 Saloon y Honda 0 SUV marcarán un nuevo capítulo al estrenar una nueva generación que apunta a una marcada evolución tecnológica y digital, simbolizada en un concepto estético rompedor para la propia firma.

En estos nuevos eléctricos de Honda no pareciera haber guiños al pasado claros, de esos que la comunidad logra detectar con sencillez. No pareciera expresarse ese aparente mínimo de arraigo a la idiosincrasia de la firma. Sin embargo, y sobre todo en el caso de la berlina, el diseño es un culto indisimulable al concepto de hidrógeno Honda Kiwami Concept 2003.

Aunque también podría establecerse un lazo con los conceptos deportivos de principios de los años setenta. No solo por la silueta y la postura baja, sino también por los elementos revividos, como los faros escamoteables. El retrofuturismo es lo que une tanto al sedán como al SUV en materia estética.