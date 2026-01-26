Volvo se ha reinventado: esencia escandinava con producción china a lo Lynk & Co y pura electrificación con Polestar

Las tres marcas escandinavas del grupo Geely lo tienen claro y van a lo grande este año con una ofensiva de coches eléctricos y enchufables que promete autonomías de récord, cargas ultrarrápidas y potencias salvajes. Lynk & Co refuerza su red comercial en España, Polestar lanza su berlina más brutal y Volvo estrena SUV eléctrico mientras mantiene vivo al XC60 de toda la vida. Vamos, que hay opciones para todos los gustos, pero todas con el sello premium nórdico y tecnología hasta las trancas.

Lynk & Co ya está en todas partes

Lynk & Co 08 | Lynk & Co

La marca china con cara europea ampliará su red comercial en España hasta alcanzar 35 puntos de venta antes de que termine el año, así que, si te interesa el modelo de suscripción y los SUV con diseño gamberro, cada vez lo tendrás más cerca. La gama se compone de tres modelos SUV, porque el último en llegar fue el Lynk & Co 08 en 2025 y con él la firma ya tiene la oferta completa.

El rollo de Lynk & Co va de flexibilidad total, porque puedes suscribirte, compartir el coche o comprarlo directamente, y todos sus modelos son híbridos enchufables con etiqueta Cero. La estética es rompedora, con ese frontal partido y los faros que parecen de nave espacial, total que, si buscas algo diferente y no quieres un alemán de manual, aquí tienes una alternativa seria.

La expansión de puntos de venta es clave porque hasta ahora la marca solo estaba en las grandes ciudades, pero ahora quieren llegar a más sitios y que la gente pueda probar los coches sin tener que hacer 200 kilómetros. Veremos si la apuesta funciona, porque la competencia en SUV enchufables es brutal.

Polestar va directo a por las marcas premium

Polestar 5 | Polestar

El Polestar 5 ha llegado después del Polestar 4 y ya está a la venta en España desde 121.900 euros, y es una berlina eléctrica de las que dejan huella porque acelera de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos gracias a sus 884 CV de potencia combinada. La autonomía llega hasta 678 kilómetros, así que puedes hacer viajes largos sin dramas, y además tiene pinta de concept car, pero es de verdad.

El Polestar 3 también se apunta a la fiesta porque se actualiza en 2026 con arquitectura de 800 V para cargar más rápido y con versiones que llegan hasta los 670 CV en la variante Performance. Lo mejor es que muchas mejoras llegarán por OTA, o sea que los dueños de modelos anteriores también podrán actualizarse sin pasar por el taller, algo que debería ser obligatorio en todos los coches eléctricos.

Polestar ya piensa en 2028 con el Polestar 7, un SUV compacto que se fabricará en Eslovaquia y que vendrá a pelear en el segmento más vendido de Europa. La marca va en serio y quiere quitarle clientes a BMW, Audi y Mercedes con coches que tienen diseño escandinavo, tecnología puntera y prestaciones de infarto, total que si lo tuyo es el rendimiento con etiqueta Cero, aquí tienes argumentos de sobra.

Volvo juega a dos bandas con eléctrico y combustión

Aunque aquella época dominada por las formas muy rectas quedó atrás, la esencia Volvo todavía se aprecia en sus modelos actuales | Volvo

El Volvo ES90 es el nuevo sedán eléctrico de la marca y llega desde 71.252 euros con 650 kilómetros de autonomía y arquitectura de 800 V que permite cargar del 10% al 80% en solo 22 minutos. Compite directamente con el Audi A6 e-tron, el BMW i5 y el Mercedes EQE, porque Volvo quiere su trozo del pastel de las berlinas eléctricas premium y lo hace con un diseño aerodinámico brutal y los faros en forma de martillo de Thor.

El Volvo EX60 será la bomba de este año, porque se presenta el 21 de enero como sustituto eléctrico del XC60 y promete hasta 810 kilómetros de autonomía, cifra que supera incluso al BMW iX3. La carga rápida llega hasta 400 kW y Volvo asegura que recuperarás 340 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos, datos que si se confirman dejarían en ridículo a muchos rivales. Mide 4,77 metros de largo y apuesta por la plataforma SPA3 con batería integrada en el chasis para reducir peso y ganar eficiencia.

Pero Volvo no se olvida de los clientes que aún no quieren pasar al eléctrico puro, así que el XC60 se actualiza en 2026 con nuevo frontal, parrilla rediseñada y pantalla central más grande. La gama mantiene tres motores: un gasolina Mild Hybrid de 250 CV con etiqueta ECO y dos híbridos enchufables de 350 CV y 455 CV, este último con 83 kilómetros de autonomía eléctrica. Los precios parten desde 56.850 euros, total que sigue siendo el superventas de la marca por algo.

El trío escandinavo demuestra que la electrificación va en serio, pero sin renunciar a los que prefieren motores térmicos o enchufables, porque al final se trata de dar opciones y no de obligar a nadie. Autonomías récord, cargas ultrarrápidas y potencias salvajes para un 2026 que promete mucho.