¿Pueden prohibirte aparcar un coche eléctrico? la OCU lo aclara

¿Un parking puede impedirte entrar simplemente por conducir un coche eléctrico? La OCU acaba de poner el foco sobre una práctica que empieza a generar controversia: algunos aparcamientos públicos y comunidades de propietarios están restringiendo el acceso a estos vehículos alegando un supuesto mayor riesgo de incendio. Según la organización de consumidores, la normativa vigente no establece una prohibición general de aparcar coches eléctricos.

El argumento del incendio tampoco encaja, según OCU, con la regulación actual. El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios y el Código Técnico de la Edificación no establecen una distinción general entre vehículos eléctricos y de combustión en materia de aparcamientos, mientras que distintas normas españolas impulsan precisamente la instalación de puntos de recarga.

La organización recuerda además que la Comisión Europea señaló en 2025 que los incendios de vehículos eléctricos de batería no son más frecuentes que los de los coches de combustión, aunque cuando se producen pueden resultar más complejos de extinguir.

La cuestión no significa que un parking no pueda adoptar medidas de seguridad. OCU admite que existen riesgos específicos asociados a las baterías de iones de litio y que una instalación concreta puede presentar deficiencias que requieran medidas excepcionales.

Pero sostiene que la respuesta debería pasar por mejorar las condiciones de seguridad y no por prohibir de forma genérica todos los coches eléctricos. Si a un conductor se le impide acceder a un aparcamiento abierto al público únicamente por llevar un eléctrico, puede solicitar una hoja de reclamaciones y acudir posteriormente a Consumo o a las administraciones competentes.