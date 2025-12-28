¿Has mirado bien tu Volvo? El XC90 tiene un secreto oculto que está volviendo locos a los dueños

Comprarse un Volvo XC90 suele ser una decisión racional basada en la protección de la familia, el lujo discreto y tener una cuenta corriente con buenos ceros a la derecha, pero los ingenieros de Gotemburgo han decidido que ya es hora de sacar una sonrisa a sus clientes, así que han sembrado el interior de los modelos de 2024 y 2025 de pequeños detalles, conocidos como "huevos de pascua", que rompen con la imagen de seriedad absoluta de siempre. No son funciones digitales que se activan con códigos como en un Tesla, ni tampoco Openometers, sino detalles físicos que demuestran que detrás de cada moldura hay una persona con ganas de sorprenderte.

Prepárate para revisar a fondo tu SUV, porque es muy probable que te hayas perdido lo mejor de tu habitáculo.

Una araña con mucha personalidad en la tercera fila

El secreto más viral del Volvo XC90 se encuentra en el compartimento para objetos de la tercera fila de asientos. Si levantas la tapa de este pequeño hueco lateral, te encontrarás cara a cara con una simpática araña grabada en el plástico que además tiene ojos móviles y saltones integrados. Es un guiño oficial de los diseñadores para hacer que ese rincón del coche sea menos aburrido para los niños que viajan al fondo.

Araña en Volvo XC90 | Reddit

Este arácnido no viene solo y lo acompaña una telaraña grabada que recorre el compartimento para crear una pequeña escena de dibujo animado. Es el tipo de detalle que un niño descubre por casualidad y que convierte al coche de sus padres en algo especial y único.

Lo curioso es que esta araña ha sobrevivido a varios rediseños del XC90 y se ha convertido en una especie de firma secreta de la plataforma al estilo del tiburón de la Opel, y en las unidades de 2025 el relieve es incluso más detallado que en las versiones anteriores.

El mensaje oculto en el acero que te salvará la vida

Si el detalle de la araña es pura diversión, el siguiente secreto es puro orgullo sueco y se encuentra en un lugar que tocas cada vez que te subes al coche: la hebilla del cinturón de seguridad. Si te fijas bien en la parte metálica de los anclajes del XC90, verás grabada la inscripción "Since 1959", que es el año en el que Nils Bohlin, que era ingeniero en Volvo, inventó el cinturón de seguridad de tres puntos tal y como lo conocemos hoy y lo regaló al mundo.

Es un detalle elegante y minimalista que resume la filosofía de la marca en apenas unos milímetros de acero para que cada vez que hagas "clic" al abrocharte, el coche te recuerde que llevas puesta la tecnología que más vidas ha salvado en la historia de la carretera, y que es gracias a ellos.

Mientras otros presumen de luces LED o conducción autónoma, Volvo prefiere recordarte que ellos dominan lo esencial: la ingeniería al servicio de la supervivencia.

Al final, Volvo es una marca que, además de ser la más segura para muchos, invierte en la calidad de sus detalles, y eso se nota.