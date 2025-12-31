El regalo perfecto para esta Navidad: un curso de conducción de Volkswagen en el circuito permanente más alto del mundo

Volkswagen Driving Experience arranca el nuevo año con una propuesta que promete emociones en condiciones extremas. La Escuela 4Motion Nieve y Hielo será la primera cita del calendario 2026 y se celebrará entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero en Andorra, en el circuito permanente más alto del mundo situado a 2.400 metros de altitud.

Durante las tres jornadas, los participantes podrán perfeccionar su técnica de conducción sobre nieve y hielo al volante de algunos de los modelos más deportivos de la marca: el Touareg eHybrid -con 381 caballos de potencia-, el Golf R -con 333 caballos-, y los 100% eléctricos ID.4 GTX y ID.5 GTX-340 caballos-, compartirán protagonismo con el Tayron R-Line -193 caballos- y el Tiguan R-Line Performance -265 CV-.

Todo ello bajo la supervisión de monitores profesionales y en un entorno seguro. Además, durante el curso, los asistentes disfrutarán con la presencia de Luis Moya, bicampeón del Mundo de Rallyes y embajador de Volkswagen.

Volkswagen Tiguan | Volkswagen

En definitiva, una experiencia única que se convierte en el regalo perfecto para quienes buscan algo muy especial: una vivencia inolvidable que aúna diversión, formación, seguridad e innovación. El precio del curso para los clientes de la marca es de 350 euros (no clientes, 400 euros) . Para los miembros del Club Volkswagen el precio es de 275 euros, ya que disfrutan de condiciones especiales en todos los cursos del Volkswagen Driving Experience.

Compromiso con la seguridad y la formación

Volkswagen Driving Experience es mucho más que una escuela de conducción. Con más de 44.000 conductores formados en España desde su creación en 2003, este programa tiene un firme compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible. Su contribución a la seguridad vial ha sido reconocida por la prestigiosa plataforma Ponle Freno, un reconocimiento que refuerza el papel de la marca en la formación de los conductores españoles.