¿Tienes un patinete eléctrico? Es hora de buscar un seguro, aunque no con tanta prisa como esperabas

Cuando una movilidad urbana crece, un marco jurídico y regulatorio se vuelve imprescindible. Ahí es donde radica el motivo por el cual deberás seguir esperando para inscribir, si es que cuentas con uno, tu patinete eléctrico. Todo parecía estar listo para apenas iniciado el 2026, pero...

El próximo 2 de enero era la fecha a partir de la cual, tras la aprobación de la reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor en julio del 2025, la DGT debía empezar la puesta en vigor del sistema de inscripción en registro público de los vehículos de movilidad personal (VMP) para que, acto seguido, los usuarios contrataran de manera obligatoria una póliza contra daños a terceros.

Sin embargo, tal como comunicó la DGT en un reciente boletín de prensa, "actualmente se está tramitando el Real Decreto que dará cobertura jurídica a la inscripción de todas las categorías" de los VMP. En otras palabras, el marco regulatorio en cuestión es lo que resta y no estará aprobado para el segundo día del año entrante, si bien la Dirección General de Tránsito ya tiene listo el desarrollo técnico para poner operativas las inscripciones de registros.

Hombre en patinete eléctrico | iStock

Los patinetes, con libertad hasta nuevo aviso, mientras a otros ya les corre el reloj

De manera tal que los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán seguir esperando para matricularlos en la DGT y asegurarlos, y esto contempla, por lógica, a los vehículos personales ligeros, categoría dentro de la cual serán regulados los patinetes eléctricos. Mientras no se apruebe el decreto, quienes se muevan con ellos no estarán obligados ni a inscribirlos ni a obtener la póliza que la reforma demanda.

Ahora bien, existe una excepción en estos trámites. Una excepción de la que el patinete eléctrico, al considerarse vehículo personal ligero –éste se divide entre los que pesan hasta 25 kg y lo que superan ese límite, y que, por norma, deben fabricarse con velocidades máximas de 25 km/h y de 14 km/h respectivamente–, queda al margen.

Sin excepción, todos los VMP deberán registrarse y asegurarse –a tramitarse mediante la Sede Electrónica de la DGT– una vez activado el decreto, pero aquellos que superen los 25 kg y que también superen los 14 km/h no pueden esperar a que se resuelva la cobertura jurídica para tramitar la póliza. Estos vehículos, según ha difundido la DGT, están obligados a conseguir el seguro sin necesidad del registro previo, y deben hacerlo antes del 26 de enero del 2026 si no quieren enfrentarse a multas una vez llegado ese día. El resto, incluyendo los patinetes, podrá seguir circulando sin seguro a la espera de la nueva fecha para la inscripción.