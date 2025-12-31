El Volkswagen Golf se corona como el coche de segunda mano más comercializado en 2025

El Volkswagen Golf se ha situado como el coche de segunda mano más comercializado en 2025. En concreto, tal y como ha informado el portal en un comunicado este lunes, dichas cifras reflejan que este vehículo no solo domina en volumen de ventas, sino también en número de búsquedas, una doble posición que "confirma la vigencia y el atractivo del histórico superventas de la marca alemana".

En términos de ventas le sigue, a cierta distancia, el Renault Megane, con 61.216 unidades vendidas, cerrando el 'Top 3' el Seat Ibiza, con 60.208 unidades vendidas.

Volkswagen Golf | Volkswagen

Vehículos de elevada antigüedad

El ranking de los diez coches de ocasión más vendidos en 2025 se completa con el Ford Focus, con 51.613 unidades vendidas y una edad media de 15,5 años, el Seat León, con 50.370 unidades vendidas y una edad media de 13,6 años, el Citroën C4, con 46.809 unidades vendidas y una edad media de 12,2 años y el Renault Clio, con 44.780 unidades vendidas y una edad media de 12,8 años.

Cierran el listado el Opel Corsa, en la octava posición, con 35.857 unidades vendidas y una edad media de 12,4 años, el Citroën C3, con 35.815 unidades vendidas y una edad media de 12,2 años y, por último, el Opel Astra, con 34.757 unidades vendidas y una edad media de 16,7 años.

En este sentido, Coches.net destaca que estas cifras ilustran la "elevada edad de los vehículos de segunda mano más vendidos", que en todos los modelos es superior a los 12 años y que confirma la tendencia general del mercado español, que casi un 57% de los coches de ocasión vendidos en 2025 tiene más de una década.

Venta de coche de segunda mano | Agencias

Por último, en cuanto a las marcas, las cinco más vendidas este año mantienen el mismo orden que en 2024. Lidera Volkswagen, con 188.465 unidades vendidas y 14 años de media de antigüedad, seguida de Seat, con 175.142 unidades vendidas y 14 años de media de antigüedad y Peugeot, con 164.299 unidades vendidas y 14 años de media de antigüedad.

Lo completan Renault, con 155.704 unidades vendidas y 14 años de media de antigüedad y Citroën, con 148.272 unidades vendidas y 14,5 años de media de antigüedad.