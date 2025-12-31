Es más barato que la versión de pasajeros, pero un coche muy versátil si buscas un eléctrico barato

En un tiempo que ya nos ha quedado lejano, por las calles circulaba el Renault 4F como moneda corriente, la versión furgón del clásico francés que utilizaban diferentes fuerzas de seguridad, pero también los trabajadores de clase media. En tiempos de revivals eléctricos, y con el antecedente de la actual reinterpretación, no sería descabellado que la marca del rombo lanzara una variante inspirada en aquel vehículo destinado al reparto de carga.

A decir verdad, ese modelo ya existe y ha pasado todo tan rápido que ni hace falta esperarlo, pues ya es parte del catálogo para el mercado español. De manera tal que al Renault 4 E-Tech se lo podrá usar como medio para trabajos de carga, pero no convirtiéndolo desde el estado original del ejemplar de quien ya lo posee –lo que no estaría nada mal, ya que representaría una solución directa para quienes se dedican al rubro, pero llegaron al mundo del R4 eléctrico antes de tiempo–, sino como versión nueva y oficial.

La historia de la industria ha estado signada por impulsos de fabricantes y reacciones de clientes que, ante lo imposible, buscan alternativas extraoficiales en talleres de personalización. Tal vez, a partir de esta iniciativa de Renault, a futuro se registre una ola de trabajos a medida en los R4 E-tech usados que consista en liberar todo el espacio trasero para limitarlo a su fin de carga.

Renault 4 Van | Renault

Renault 4 E-Tech Van: Mismo diseño exterior, diferente en su interior

¡Teléfono para la empresa Qstomize, la encargada de esta nueva versión! Claro, si es que no ha empezado ya a tomar pedidos de particulares, el escenario más razonable. Por lo pronto, todo esto sucede con el flamante Renault 4 E-Tech Van, que, más allá de lo funcional, marca una barrera con su antecesor espiritual.

Mientras el furgón clásico, fabricado durante 30 años, se diferenciaba del entrañable sedán de cinco puertas exhibiendo un diseño que respondía a su condición de utilitario, este E-Tech Van replica tanto las dimensiones como el dibujo de la reversión eléctrica lanzada en 2024. La esencia, vaya moraleja universal, la lleva en su interior.

Detrás de su longitud de carga de 1.202 milímetros, su ancho de 924 mm y su volumen máximo de 1.405 litros, se esconde un rediseño de habitáculo que implicó el retiro de los asientos traseros y sus cinturones de seguridad, y la instalación de una superficie de plástico reforzada en su lugar, además de un panel que cerca el área y el agregado de los infaltables ganchos de sujeción que encontrarás en los laterales, pero también en la superficie misma.

Más barato que el modelo original

El toque atemporal, además de ser un elemento adicional eventualmente necesario, es la rejilla opcional que separa a este espacio de la cabina de conducción, mientras que el atributo que busca garantizar el mejor traslado de la carga es la función de desactivado de apertura de puertas y ventanas. Una bandeja típica horizontal, en tanto, optimizará el uso del espacio de acuerdo a las necesidades.

¿Su precio? Al pensarse para el trabajo y prescindir de asientos y otros objetos de seguridad para pasajeros traseros, este Van es más barato que el 4 E-Tech original, que se acerca a los 30.000 euros ya con descuentos incluidos: debajo de los 24.000 euros con la batería de 40 kWh y superior a los 26.000 euros si se elige la de 52 kWh, que además se equipa con un motor más potente. Ambos valores, sin tener en cuenta descuentos por financiación o promociones.