¿Una nueva amenaza para Tesla? En España confían en él y, ahora, este SUV coreano retribuirá con la versión más atrevida

El ascenso del KIA EV3, inmediato, apenas salido del horno, pronto entrará en una nueva fase. Poco más de un año pasó desde que el SUV compacto surcoreano comenzó sus ventas en Europa. Solo ese tiempo le bastó para plantarle competencia a los superventas de Elon Musk. Sobre todo, al Tesla Model Y, el SUV de tamaño mediano con el que se reparte el segundo y el tercer puesto.

La demanda, entonces, es innegable. Los conductores españoles confían en este eléctrico que, en líneas de diseño, oscila entre el concepto que domina a la gama cero emisiones de la marca y un ligero gesto estético cercano a la silueta de los distinguibles KIA EV4 y EV6.

¿De qué se trata esta nueva fase en la que este modelo, de 4,3 metros de largo, 2,68 metros de batalla, 1,85 de ancho y 1,56 de altura, golpea la puerta? De la ampliación de la gama de eléctricos de KIA mediante una versión que, en sí, no es novedad, ya que integra el catálogo del EV6, pero que pronto se expandirá al SUV de segmento C. De hecho, en el último año ha sido captada por fotos espías y en los primeros días del año que comienza será presentada al mundo.

Kia EV3 GT | Auto Express

KIA EV3 GT: el próximo tope de gama

Del 10 al 18 de enero se llevará a cabo el Salón del Automóvil de Bruselas y entonces los asiáticos le retirarán el velo no solo al KIA EV3 GT, sino a las mismas variantes deportivas de la gama compacta: los EV4 y EV5, según medios dedicados a la actualidad de los fabricantes coreanos, también revelarán sus facetas GT en la escala belga.

Cubierto casi en su totalidad –solo el techo, los pilares y sus llantas de 20 pulgadas se dejaron ver–, el KIA EV3 GT se ha paseado, entre otros reductos, por Nürburgring durante su período de pruebas del 2025. Y lo ha hecho avanzando con una motorización eléctrica a confirmar por la marca, pero que Auto Express, medio que no le ha perdido el rastro y que lo ha estado vigilando en sus apariciones durante su etapa de desarrollo, adelantó que consistiría en una configuración de doble motor con potencia total de 306 CV –la misma que llevaría el EV5 GT– sobre la arquitectura e-GMP heredada del EV3 básico.

Lo que tampoco se oficializó es su precio. Según los mismos colegas británicos, y tomando como referencia el acabado que desplazará como tope de gama –el GT Line–, el inminente KIA EV3 GT, que espera sumarse al catálogo español durante el 2026, rondará las 50.000 libras, que se traducen en 57.000 euros. A juzgar por el rango de precios español, es probable que se obtenga por menos que esa cifra. Como sea, tal como ocurre con el GT del EV6 y como sucederá en las mismas versiones deportivas del hatchback y del SUV de 4,6 metros, será un eléctrico para quienes quieran mucho más que autonomía. Si el modelo básico le compite mano a mano al Model Y, ¿veremos la misma rivalidad entre este GT y la versión Performance del americano?