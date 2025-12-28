No es solo la baliza V16: Estos son los cambios radicales de la DGT para 2026 que te van a pillar por sorpresa

Si crees que con haber pasado por caja para comprar la baliza V16 ya tienes los deberes hechos para 2026, te vas a llevar un buen baño de realidad el próximo 1de enero porque la Dirección General de Tráfico arranca el año con reformas que afectan a la forma de movernos por ciudad y a cómo reaccionar ante un atasco en autovía. No es un simple parche, sino un cambio de paradigma que quiere profesionalizar la seguridad vial y eliminar ciertas costumbres que ya no encajan en una movilidad vigilada y restrictiva para la combustión.

La administración importará soluciones de la Unión Europea para adaptar el Reglamento General de Circulación a un entorno que no perdonará el más mínimo despiste. El despliegue de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es ya una obligación con multas de 200 euros en municipios de más de 50.000 habitantes, pero lo más relevante no es solo por dónde circulamos, sino las nuevas maniobras obligatorias que deberemos ejecutar cuando la circulación se complique por un accidente o una retención imprevista en la vía.

Carriles BUS-VAO | Newspress

El carril de emergencia y la seguridad en el arcén

Una de las medidas clave es la obligatoriedad de crear un corredor de emergencia en plena retención de autopista o autovía, que era una maniobra hasta ahora voluntaria. La norma a partir de ahora dirá que si circulas por el carril izquierdo en un atasco, deberás pegarte al borde izquierdo; si vas por el derecho, harás lo propio hacia la derecha de tu carril para dejar un pasillo central despejado para que ambulancias y bomberos no pierdan ni un segundo zigzagueando entre los coches parados.

Este movimiento se apoya además en un endurecimiento de las condiciones al adelantar a vehículos inmovilizados en la calzada o en el arcén por avería, y ahora será obligatorio dejar una separación lateral mínima de 1,50 metros y reducir la velocidad al menos 20 km/h por debajo del límite genérico de la vía.

Esta gestión de incidentes se cierra también con el adiós a los triángulos en favor de la baliza V16 conectada a la plataforma DGT 3.0, que esperan sea el único sistema legal. Se apoyan en el propósito es que nadie tenga que bajar del coche y caminar por el asfalto, que, según algunos datos duramente criticados, es una maniobra que ha causado demasiados atropellos mortales. Sin embargo, la norma ha levantado tal tempestad de críticas, incluyendo las de expertos en seguridad vial, que seguramente veremos aún más cambios al respecto.

Como ajustar correctamente el cinturón | Newsspress

Fin de los privilegios y un examen más práctico

El 1 de enero marca también el final de las exenciones históricas sobre el uso del cinturón de seguridad en ciudad para ciertos colectivos profesionales. Si recuerdas la autoescuela, te sonará aquello de que taxistas, repartidores y profesores de autoescuela podían circular sin abrocharse el arnés mientras desempeñaban su trabajo por pura comodidad de movimientos siempre que fuese solamente durante unos metros. A partir de ahora será sin excepción.

Todo esto coincide con el despliegue máximo de las ZBE, que en 2026 alcanzarán su fase crítica en los 149 municipios obligados por ley a restringir el tráfico. Ya no bastará con saber si tu ciudad tiene estas zonas, sino que hay que conocer los límites exactos en donde termina porque la vigilancia mediante cámaras automatizadas será implacable con los despistados. Si tu coche no tiene etiqueta ambiental como estos, el centro de las ciudades es ya territorio prohibido a menos que estés dispuesto a pagar multas de 200 euros por cada acceso.

Por último, el cambio que revolucionará a las autoescuelas es el nuevo formato de examen teórico, que abandonará la memorización del tipo test por vídeos de situaciones reales. El alumno ya no responderá a preguntas mecánicas, sino que visualizará un escenario de tráfico en movimiento y decidirá en segundos cómo reaccionaría ante un imprevisto. Esta medida persigue que el futuro conductor entienda la percepción del riesgo antes de ponerse al volante para garantizar que quien obtiene el carné tiene capacidad de análisis frente a peligros reales.