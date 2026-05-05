De hacer aspiradoras a presentar el superdeportivo que acelera de 0 a 100 en menos de 1 segundo

Dreame es una empresa china fundada en 2017 que se dedica a los robots aspiradores y a los electrodomésticos. No obstante, no se conforman con este sector y ya amenazan con dar el paso hacia la industria del automóvil. Y lo hacen, será por todo lo alto. La compañía ha presentado un prototipo de un superdeportivo que anuncia mejores prestaciones que un Fórmula 1.

Este prototipo se llama Nebula Next 01 Jet Edition y tendrá una motorización 100% eléctrica compuesta por cuatro propulsores que suman 1.876 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 0,9 segundos, mientras que un Fórmula 1 de cabeza de parrilla, como un Red Bull, ni siquiera es capaz de bajar de los 2 segundos. Si se hace realidad este coche, podría batir récords.

Falta de personalidad

Los motores eléctricos están alimentados por una batería de estado sólido de altísimo rendimiento con una densidad energética superior a los 450 Wh/kg, ofreciendo una autonomía de 550 kilómetros. La propia empresa ha asegurado que esta batería ya se encuentra produciéndose en masa, un paso más para que el Nebula Next 01 Jet Edition pase de ser un prototipo a un coche de carne y hueso.

Estéticamente, nos encontramos con un vehículo muy deportivo que recuerda a los de marcas de muy alta gama como Lamborghini o Ferrari. De hecho, una de las críticas que se puede hacer a este coche es que no tiene una personalidad propia, sino que se inspira demasiado en otros superdeportivos desarrollados por los fabricantes europeos más tradicionales.

Dreame Nebula Next | Dreame

Asistencia a la conducción

El Nebula Next 01 Jet Edition integra una barbaridad de tecnología, especialmente relacionados con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo un sensor LiDAR DHX1 con resolución de colores a 4K, o un asistente con Inteligencia Artificial. El LiDAR es capac de analizar el panorama hasta 600 metros a la redonda e identificar objetos a una distancia de 400 metros o pequeños animales a 280 metros.

Dreame lleva trabajando en este coche desde prácticamente el nacimiento de la compañía. Es decir, casi una década. Por eso, se intuye que en algún momento este vehículo no solo se quedará en un prototipo. Y esta ambición de largo plazo de entrar en la industria del automóvil puede significar que después de este superdeportivo lleguen otros coches de la marca Dreame. Los electrodomésticos y los robots aspiradores se les han quedado cortos.