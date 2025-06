Si te gusta sentirte poderoso al volante, con esto no solo te sentirás al mando, además, no habrá quien te pare

La Ford Ranger Raptor no es un vehículo más; es fuerza bruta en formato pick-up. Esta camioneta americana intimida al más pintado a su paso con sus 5,36 metros de largo y un frontal que presume de la palabra "FORD" en letras gigantes. Su diseño, con estriberas metálicas y llantas de 18 pulgadas calzadas con neumáticos BF Goodrich All-Terrain, está pensado para devorar caminos, aunque en asfalto húmedo pide algo de cuidado. La doble salida de escape, con un sonido que puedes ajustar hasta hacerlo ensordecedor, es la guinda de un pastel que no pasa desapercibido.

Tampoco es todo fachada, porque la Ranger Raptor está lista para enfrentarse a cualquier terreno con sus 26,5 cm de altura libre al suelo y un cubrecárter que parece blindado. Le dan igual ríos que desiertos. Sus faros Matrix LED iluminan el camino como si fuera de día, mientras que la estética robusta, casi de vehículo de carreras, te hace sentir que no hay obstáculo capaz de frenarte.

Conducirla es una experiencia que combina fuerza bruta y sofisticación. Los amortiguadores Fox Live Valve, herencia de la competición, absorben los baches como si fueran un juego, haciendo que sientas que flotas sobre el terreno. Es un pick-up, sí, pero con el alma de un deportivo que te invita a explorar sin límites.

Un interior que te hace piloto

Subirse a la Ranger Raptor es como entrar en un coche de rally. El volante, que lleva una marca a las 12 y levas grandes, te permite ajustar la dureza de la suspensión o el rugido del escape con solo pulsar un botón. Los asientos deportivos, con sujeciones que te sujetan con fuerza en cada curva, y la pantalla táctil vertical de 12 pulgadas con el sistema SYNC 4, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, crean un ambiente futurista pero accesible. Todo está diseñado para que te sientas al mando, sin complicaciones.

Los siete modos de conducción, desde el salvaje Baja Mode hasta el práctico Trail Control para avanzar lento en terrenos complicados, te dan un control absoluto. ¿Quieres tracción trasera para divertirte en asfalto seco o tracción total con reductora para conquistar una montaña? Un mando circular lo hace posible. Incluso puedes bloquear los diferenciales delantero y trasero para salir de cualquier apuro. Es tecnología al servicio de la aventura.

Ford Ranger Raptor | Ford

El interior no solo es funcional; es un espacio que te motiva. La instrumentación digital de 12,4 pulgadas y los detalles como los pedales de aluminio te recuerdan que esto no es un pick-up cualquiera. Aunque la caja trasera solo admite 635 kilos, sacrificando algo de capacidad por su suspensión de muelles, la Ranger Raptor no está hecha para el trabajo duro, sino para disfrutar al máximo.

Potencia que despierta emociones

El corazón de la Ranger Raptor es su motor V6 3.0 EcoBoost biturbo de 292 CV y 491 Nm, un propulsor que convierte esta mole de 2.454 kg en una bestia capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Su sonido es pura poesía para los amantes de la gasolina, y la transmisión automática de 10 velocidades, aunque a veces algo dubitativa, lleva esa potencia al suelo con eficacia. El consumo, eso sí, ronda los 14-15 l/100 km, pero ¿quién piensa en eso cuando está saltando dunas?

En marcha, este pick-up parece estar más cerca de un SUV deportivo que de sus rivales. Gracias al diferencial central, puedes usar la tracción total en asfalto seco, y en campo, la suspensión Fox traga zanjas y agujeros sin inmutarse. Es como si el terreno se rindiera ante ti. La velocidad a la que puedes circular por caminos rotos, sin perder el control, es simplemente alucinante.

No le falta equipamiento: climatizador bizona, asientos calefactables, acceso sin llave y un arsenal de asistentes de seguridad hacen que la Ranger Raptor sea tan práctica como emocionante. Con un precio que ronda los 77.227 euros, no es barata, pero ¿cuánto vale sentirse imparable? Esto no es solo un vehículo; es pura aventura sobre ruedas.