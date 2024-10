Test a fondo Ford Bronco: un punto salvaje para Europa, lo que le hace un coche muy especial

Los años 60 fueron el punto de partida de algunos de los Ford más icónicos que han llegado hasta nuestros días. El Mustang es un claro ejemplo de ello. Otro, que también salió a propuesta del mismo directivo que propuso el Mustang, fue el Bronco. Un modelo que ha vivido cinco generaciones entre 1966 y 1996 y que en 2021, Ford presentó la sexta.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

Ahora, por fin ha llegado a España. Es un todoterreno de verdad, de los que están en peligro de extinción. Una especie que Ford quiere mantener viva contra viento y marea.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

Su diseño está claramente inspirado en la primera generación, con cierto aire nostálgico. Es un coche grande, aunque no lo parezca tanto: 4,80 metros de largo, 1,85 de alto y 1,90 de ancho. Los marcados pasos de rueda realzan los neumáticos, recordando siempre que ha nacido para la aventura.

Ford Bronco | Ford

El interior es muy amplio. Tanto, que el límite entre interior y exterior se difumina si quitamos las puertas y el techo. Los de Ford se han esforzado para que podamos retirar todas las piezas de forma rápida y sencilla con tan solo una herramienta. En la zona del salpicadero destaca la pantalla táctil de 12 pulgadas con la que podrás acceder prácticamente a todas la funciones del coche.

Arranca la preventa del Ford Bronco en el mercado español | Ford

Una de las mejores cosas de este coche es la altura. Puedes ver todo a tu alrededor. Los enganches de plástico del capó sirven para saber dónde termina el coche.

Ford Bronco | Ford

Pese a tener acceso a todas las funciones desde la pantalla táctil del salpicadero, sigue teniendo mandos analógicos para las cosas que más usamos, como es el caso del climatizador, el volumen de la radio o los modos de conducción.

Ford Bronco | FORD

Girando la rueda exterior del mando podemos alternar entre los distintos modos de conducción. Además, con los botones del centro podemos escoger entre propulsión trasera, 4×4 o 4×4 con reductora. Asimismo, es posible ajustar los bloqueos de diferencial sobre el salpicadero. Eso no es todo, también vemos una función que permite bloquear una de las ruedas traseras para hacer giros muy pronunciados.

Ford Bronco | FORD

Todo lo mencionado anteriormente viene de serie en las dos versiones que Ford va a comercializar en nuestro país. Por un lado, el Outer Backs, el que vemos en el vídeo (unidad de prueba), y por otro, el Badlands, para un público 4×4 realmente exigente. Sin embargo, si hablamos de mecánicas, solo hay una disponible: un motor 2.7 V6 de gasolina y 335 CV de potencia. La caja de cambios es automática de 10 velocidades, algo que ayuda a reducir consumos, por si alguien dice que no está a la 'moda ECO'.

Ford Bronco | Ford

Este conjunto motor-cambio ayuda a que el Bronco se mueva con 'alegría'. Aunque, circulando rápido, el aire hace mucho ruido en la parte del techo. Pero es que, en carretera, este tipo de coches, van a otro ritmo.

Ford Bronco | Ford

Aunque se defiende bien en el asfalto, incluso contando con una suspensión de largo recorrido, independiente delante y con eje rígido detrás, es decir, más apropiada para rodar fuera de él. Igual que la altura, los casi 24 centímetros de altura libre al suelo se consiguen elevando todo, incluido el centro de gravedad. Aún así, en carretera viajas cómodo, ya que tiene un giro bastante plano y con suficiente aplomo. Esto se debe a que las suspensiones son suficientemente rígidas y mantienen un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

Ford Bronco | Ford

Sin embargo, pese a circular cómodo con él en carretera no podemos olvidar cuál es su territorio favorito: el campo. En este terreno, su terreno, es donde te das cuenta de que la suspensión y los neumáticos pueden con cualquier suelo roto, agujero o roca. Porque si algo está claro es que el nuevo Ford Bronco es un todoterreno de verdad.

Ford Bronco | FORD

Es un placer conducir coches como este en un momento en el que todo se ha electrificado y digitalizado. Te permite conectar otra vez con esas sensaciones auténticas que cada vez son más difíciles de encontrar y de disfrutar al volante. Esto último va a ser el principal argumento de éxito del nuevo Bronco también en nuestro país.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

Se ha construido para ser libre, el Bronco es un coche que busca el agarre donde no lo hay. Para eso tiene muchas cosas a su favor: una altura libre al suelo de 259 milímetros, unos bajos reforzados en acero o los neumáticos todoterreno de 33 pulgadas.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

Su sistema de tracción total electrónico se llama GOAT, siglas de Goes Over Any Type of Terrain, es decir: 'pasa por encima de cualquier terreno'. Con cuatro modos de conducción para circular por carretera: normal, eco, sport y resbaladizo. Además de tener otros tres específicos para el campo: barro, arena y baja.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

Con el 'modo baja', es como pilotar un coche de carreras de la Baja 1000. Se inspira en esa carrera, la carrera Offroad más larga del mundo, que recorre el desierto de la Baja California, en México. Las sensaciones que ofrece con este modo, son desde luego, de coche de competición.

Ford Bronco | Motor.atresmedia.com

En Estados Unidos se vende con dos o cuatro puertas laterales y tres tipos de motores: un 2.3 litros de 304 CV, un V6 2.7 de 335 CV y un 3.0 de 406 CV. En España llega el de cuatro puertas, con 4,81 metros de largo y motor 2.7 biturbo, con caja de cambios de 10 velocidades y versión con tracción total con reductora.

Ford Bronco | motor.atresmedia.com

En definitiva, el Ford Bronco es un coche pensado para pasarlo bien, para no ponerse límites y para que quede manchado de barro al final de cada jornada. Incluso tiene un buen rendimiento en zonas exigentes con agua. Sin duda alguna el Bronco es un animal para disfrutar en libertad.

Los precios para España sin descuentos o promociones quedan así:

• 2.3 Ecoboost 4x4 335 CV Outer Banks 86.896 €

• 2.3 Ecoboost 4x4 335 CV Badlands 91.496 €