La guerra comercial hace que cada vez exportemos menos coches a Europa

Estaba claro que, de forma directa o indirecta, la guerra comercial que empezó hace unos meses con aranceles por aquí y por allá nos iba a tocar de lleno. Y ahora sabemos algunas cifras de su impacto en la automoción gracias a ANFAC, la patronal de los fabricantes de nuestro país. Según los datos que maneja la entidad, durante abril cayeron las exportaciones de coches en un 8,5 % en comparación con el mismo periodo de 2024. De esta forma, se exportaron un total de 166.488 unidades a Europa principalmente, que son quienes más nos demandan vehículos.

Sin embargo, esta caída no es algo anecdótico dado que, en el acumulado del primer cuatrimestre de este año, se han llevado a cabo unas 673.066 exportaciones. Cantidad que implica un descenso del 11,7 % respecto al mismo periodo del año pasado. La conclusión es clara: nuestros clientes no quieren comprar ante el temor de la evolución de la tensión geopolítica existente y los aranceles que afectan a la industria. No obstante, hechos como el apagón del 28 de abril y la celebración de Semana Santa en abril han condicionado indudablemente tanto el último registro mensual como el acumulado de 2025.

La producción no se resiente tanto

En lo que respecta a la producción de coches, hay que indicar que la diferencia entre el año pasado y este no es tan notoria como sí ocurre con las exportaciones. De esta forma, y a pesar de que en abril cayó un 7,4 % con 193.541 unidades producidas, la suma del primer cuatrimestre de 2025 indica que ya llevamos 402.319 coches producidos, casi 2.000 menos que el año pasado, cuando se alcanzaron por estas fechas los 404.158 vehículos. Y eso que también ha repercutido los dos hechos ya comentados anteriormente del apagón y la Semana Santa en abril.

Finalmente, los que han llevado la voz cantante en la producción han sido los vehículos comerciales e industriales, que crecieron notablemente en un 45,3 % hasta alcanzar las 42.550 unidades, aunque ello supone al mismo tiempo un descenso del 3,2 % en el global. Por contra, los turismos cayeron en este sentido un 15,9 % con 150.991 unidades producidas, lo que provoca que en el acumulado del primer cuatrimestre haya caído un 10,6 %.