Lo llamativo y lo negativo del Volkswagen Passat 2026, un familiar en peligro de extinción

Se están viendo opacados por la hegemonía de los SUV y la avanzada de fabricantes chinos que, a juzgar por sus flotas, no parecen mostrarse demasiado interesados en ellos. Aun así, los vehículos familiares –si reducimos la categoría a las berlinas con diseño tipo break– sobreviven y resultaría poco atinado decir que tienen las horas contadas. Incluso, algunas firmas como Volvo planean volver al nicho. Claro que una cosa es el familiar y otra el familiar y su tipo de propulsión, y he allí el asunto.

Volkswagen Passat 2026 | Volkswagen

Hablamos de una carrocería que se mantiene en las cadenas de montaje. La oferta no falta, sobre todo en las marcas del Grupo Volkswagen. Al respecto, el que sí parece atravesar sus últimos años es el Volkswagen Passat de combustión, también conocido como Passat Variant, aunque el sedán ya ha sido reemplazado por el eléctrico ID.7 y no es necesario el distintivo. Tal como lo conocemos, va camino a su final, pues recordemos que la firma alemana viene de lanzar las últimas tres nuevas generaciones con motores térmicos para Europa –la del Passat, la del Tiguan y la del T-Roc–, antes de adentrarse definitivamente en la movilidad eléctrica, lo que, de hecho, empezará a hacer este 2026.

De esta nueva y última etapa del Passat, el modelo 2026 es el tercero expone una serie de ventajas lógicas de su evolución. Entre las principales está su abanico de motorizaciones, que incluye variedad de niveles de potencia ya sea en modo no electrificado –tanto turbodiésel 2.0 como gasolina TSI sobrealimentada, esta última exclusiva del acabado más deportivo R-Line Performance–, como en modo electrificado, como la microhíbrida que garantiza la tan ponderada etiqueta Eco y resume su eficiencia en un consumo medio de 5,3 l/100 km, y las híbridas enchufables cuya principal fortaleza es la autonomía eléctrica de 100 km.

Volkswagen Passat 2026 | Volkswagen

El actual Volkswagen Passat: tecnología y seguridad

La seguridad que ofrece es otro de sus beneficios a considerar al momento de una compra. El Passat, al entrar en la novena generación de la saga, tuvo su paso por el Euro NCAP y se retiró de la prueba con cinco estrellas, producto de las siguientes altas calificaciones: 80 % en asistencias de seguridad, 82 % en la categoría en la que se lo evalúa frente a usuarios vulnerables de la vía pública, 87 % en protección de ocupantes infantiles y un 93 % en protección de adultos.

Pero hablar del Passat actual es hablar de uno de los modelos con los que la marca alemana dio un paso clave en materia digital. Ocurrió con el Tiguan y casi al mismo tiempo con este familiar. De adquirirlo, te harás de un coche con tecnologías avanzadas y no sólo en las pantallas que, por cierto, han crecido hasta las 15 pulgadas.

Una prueba de su evolución se encuentra en su novedoso sistema de iluminación, que consiste en un esquema LED cuya potencia le permite a las luces delanteras alcanzar una visibilidad de hasta 500 metros. ¿La desventaja? Se trata de una característica del equipamiento premium.

Volkswagen Passat 2026 | Volkswagen

¿Qué hay de negativo?

Para este tipo de vehículos, el maletero suele ser prioridad a la hora de analizar opciones. La relación precio-volumen de carga puede resultar determinante y el Volkswagen Passat no es precisamente el familiar más accesible.

Directamente, no es un modelo accesible, ya que, teniendo en cuenta la versión de acceso con motor diésel, parte de los 41.000 euros. Sus 690 litros en la parte trasera son tentadores, pero en el mercado español hay mejores opciones si pesamos en la balanza ambos factores: un Seat León Sportstourer, por ejemplo, garantiza 620 litros mínimos y a casi la mitad de precio.