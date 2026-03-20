El Gobierno renuncia a la bonificación de 20 céntimos por litro en carburantes pero baja el IVA

Según han confirmado a EFE fuentes conocedoras del contenido del texto, el real decreto ley que aprobará un Consejo de Ministros extraordinario y que desgranará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasa por una batería de medidas fiscales.

Para atajar el encarecimiento de los carburantes, además de bajar el IVA, el Gobierno va a reducir el tipo del impuesto especial de hidrocarburos, que actualmente es de 0,379 euros por litro de diésel y 0,47269 euros por litro de gasolina. De esta manera, tal y como se esperaba, el Ejecutivo renuncia definitivamente a la bonificación de 20 céntimos por litro que se aplicó en la crisis inflacionaria de la guerra de Ucrania, que según han indicado varios miembros del Gobierno en estos días tuvo algunos efectos distorsionadores.

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Asimismo, se ha incluido la deducción del 15 % en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos que había decaído al no convalidarse el decreto ‘ómnibus’. A esto se añade, señalan fuentes de ERC, un descuento de 20 céntimos por litro de diésel en el impuesto especial de hidrocarburos para los transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional.

También se incluirá una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para uso agrario y una ayuda extraordinaria y temporal por vehículo para los transportistas que no se benefician de la devolución. Además, según la formación independentista, se habilitará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recabar información de distribuidores de carburantes con el objetivo de vigilar los precios.