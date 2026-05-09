Necesito un vehículo comercial de gasolina para mi trabajo: ¿Ford Transit o Mercedes Citan?

Muchísimos trabajadores de distintos sectores, como la logística, las reparaciones o las reformas, necesitan de un vehículo comercial que cumpla ciertas condiciones. Por ejemplo, demandan que sea barato, que tengan espacio suficiente, y que consuman poco combustible para no gastar demasiado en los traslados. Comparamos dos coches similares, el Ford Transit Connect y el Mercedes Citan, con motorización de gasolina.

El modelo norteamericano parte con una cierta ventaja de precio porque se vende desde los 21.045 euros, mientras que el Citan tiene un coste de partida de 22.421 euros. Encima, la Ford Transit Connect disfruta de una motorización más elaborada que la versión de acceso del vehículo de Mercedes. Un punto más a favor para el coche estadounidense.

Mercedes eCitan | Mercedes

Diferencias en motorizaciones

La Ford Transit Connect integra un motor de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros en línea para una potencia de 114 CV. Esta propulsión ofrece una aceleración de 0 a 100 en 11,9 segundos y una velocidad máxima de 181 km/h. El consumo oscila entre los 6,5 y los 6,9 litros dependiendo de la alternativa de acabados escogida por los clientes. Aun así, es una cifra óptima para un vehículo comercial.

El Mercedes Citan incorpora un motor de gasolina de 1.3 litros y cuatro cilindros en línea, pero cuenta con dos versiones, una de 102 CV y otra de 131 CV. La primera registra una velocidad máxima de 168 km/h y un consumo de 6,8 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, la segunda aumenta la velocidad a los 183 km/h y reduce el gasto hasta los 6,7 litros.

Ford Transit Connect | Ford

Máxima seguridad

Tanto la motorización del Ford como del Mercedes están vinculadas a una tracción delantera y a una transmisión manual de seis marchas. Respecto al espacio de carga, un punto clave en este tipo de vehículos, la diferencia es mínima porque ambos modelos están sobre los 2.500 litros hasta el techo con los asientos plegados.

El Transit Connect, por su parte, cuenta con seis airbags por los siete del Mercedes. Sin embargo, el Ford ha conseguido la máxima calificación en materia de seguridad, cinco estrellas Euro NCAP, gracias a que despliega más sistemas de asistencia a la conducción que el Citan. Incluso, añade conducción autónoma de Nivel 1. Por lo tanto, si es suficiente con la versión de acceso, gana el Ford. No obstante, si se desea ir a alguna gama algo más alta, el modelo de Mercedes ofrece mejores acabados y una motorización más destacada.