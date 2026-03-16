Ofertas que no puedes ignorar en coches nuevos con los mejores precios de 2026

Encontrar un coche nuevo al mejor precio posible ya no depende solo del modelo que elijas, sino de cómo comparas las ofertas de concesionarios que tienes cerca de ti. Hay plataformas que agrupan en un mismo lugar los precios más bajos de coches nuevos con sus promociones para reducir tu desembolso de forma significativa, y eso te permite encontrar vehículos con importantes descuentos sobre el PVP oficial, sin perder garantías ni condiciones de concesionario oficial.

Hay opciones para todos los perfiles, desde coches baratos por menos de 20.000 €, hasta SUV, eléctricos y coches híbridos con etiqueta ECO o CERO. Además, puedes filtrar por stock disponible, ofertas Km 0 o incluso por tipo de financiación si no quieres pagar al contado, y estos filtros te ayudan a centrarte directamente en las mejores ofertas sin perder tiempo.

Comparar es fundamental porque dos concesionarios pueden ofrecer el mismo modelo con diferencias de varios miles de euros en precio o en extras incluidos, y si te lanzas a comprar sin comparar, puedes pagar de más por un coche que puedes tener más barato siguiendo unos simples pasos de comparación. A veces incluso te sale a cuenta plantearte un viaje a la comunidad autónoma vecina.

Peugeot E-2008 2024 | Peugeot

Los modelos con mejores precios y qué ofrecen

Entre los coches nuevos con mejores precios en 2026 destacan varias propuestas interesantes:

El Peugeot 2008 aparece como una de las ofertas más competitivas en el segmento de SUV urbanos, con precios desde alrededor de 22.423 €. Es un modelo que combina motor eficiente y equipamiento sólido, además de versiones híbridas y eléctricas con autonomía amplia.

En el segmento SUV compacto, el Mazda CX‑5 tiene un precio desde 30.727 € y destaca por su diseño “KODO”, conducción dinámica y acabados de calidad. Por su parte, el Citroën C4 ofrece confort y un precio inicial desde 22.508 €, es ideal si buscas amplitud y suavidad de marcha.

Si prefieres otras opciones más ecológicas o potentes, el Polestar 4 eléctrico parte desde 49.900 € con hasta 620 km de autonomía WLTP. Por menos dinero, el Opel Frontera Hybrid aparece desde 21.502 € con motorización híbrida ligera y etiqueta ECO, lo que puede suponer una compra muy atractiva si no quieres un eléctrico puro.

Polestar 4 | Polestar

Otras ofertas que tienes que conocer

El Nissan Qashqai 2025, galardonado como coche del año, parte desde 28.566 € con una amplia dotación de serie y etiqueta ECO. Es un SUV mediano que destaca por su equilibrio entre precio, confort y tecnología incorporada de serie en las versiones más accesibles.

En eléctricos grandes, el Ford Explorer ofrece hasta 602 km de autonomía WLTP y un precio desde 35.937 €, lo que lo sitúa como opción muy interesante si quieres un vehículo sin emisiones para viajes largos. En el mismo segmento general pero con enfoque híbrido, el Kia Sportage 2026 parte desde 29.847 € con diferentes alternativas de electrificación (Mild Hybrid, HEV y PHEV).

Finalmente, el Lexus NX representa la opción premium del listado, con precios desde 53.701 € en híbridos e híbridos enchufables. Su calidad general, acabados interiores y tecnología justifican ese precio si lo que buscas es confort y presencia.

¿El nuevo superventas ya está aquí? Así es el Nuevo Kia Sportage que viene a por todas (y lo querrás) | Kia

Cómo aprovechar estas ofertas al máximo

Para conseguir realmente el precio más bajo, es fundamental comparar las ofertas de varios concesionarios oficiales y no quedarte con el primer precio que veas. Pregunta por extras incluidos, por el servicio postventa y las condiciones de entrega porque muchas veces puedes conseguir mejoras en equipamiento sin coste adicional si negocias con varios concesionarios al mismo tiempo.

Otro punto clave es el de aprovechar las promociones temporales o los descuentos por financiación, el plan de fidelización o incluso las campañas de marca como Black Friday o planes de ayudas como el Plan MOVES III y Plan Auto+ (que en principio mantendrá las condiciones del anterior) si aplican a eléctricos e híbridos. Estas ayudas pueden suponer miles de euros menos de precio final al combinarse con las ofertas de concesionario.

Por último, revisa los plazos de entrega, porque a veces un coche con un descuento importante puede tener tiempos de espera largos, mientras que otro en stock puede entregarse de inmediato a un precio similar. Si no tienes prisa, negociar el tiempo de entrega también puede ayudarte a conseguir mejores condiciones.