Ir a la gasolinera te saldrá (todavía) más caro si olvidas esta comprobación tan sencilla

Ir una estación de servicio es, desde hace unos meses, todo un reto para la economía de muchos conductores debido a la escalada de precios. No obstante, estas visitas pueden salir (aún) más caras si no las aprovechamos para realizar una breve y sencilla comprobación relacionada con el elemento más importante para la seguridad de nuestro coche y sus ocupantes: los neumáticos.

Nuestro paso por una gasolinera puede convertirse en el momento perfecto para llevar a cabo algunas labores de mantenimiento que no requieren las manos expertas de un mecánico. Y tampoco mucho tiempo porque sólo hay que invertir unos minutos para comprobar el nivel de los líquidos del coche (recuerda que para mirar el aceite el coche debe estar frío), el funcionamiento y alineación de los faros… y sí, los neumáticos.

Presión en los neumáticos | Centímetros Cúbicos

Las cinco ruedas de tu coche

Revisa el dibujo (el límite legal es de 1,6 milímetros) y la presión, algo que, según los expertos, tenemos que hacer cada mil kilómetros o cada dos semanas. Intervalos de tiempo que muchos conductores no cumplen: no en vano, un estudio realizado por Bridgestone en varios países concluía que, aproximadamente, el 70% de los vehículos circulan con un nivel de presión bajo.

Y, por cierto, si tu coche lleva rueda de repuesto, no te olvides de ella: su presencia es muy útil cuando sufrimos un pinchazo, pero de nada te servirá si no has llevado a cabo estas tareas de mantenimiento. Si es posible, muévela y cámbiala de posición de vez en cuando y revisa su presión: esta debe ser más elevada de lo habitual porque tiene unas medidas distintas.

Grúa | Agencias

La seguridad, en jaque

No incluir estas pequeñas operaciones en la rutina de tu coche puede mermar su seguridad. Un informe de AXA desvelaba que, el verano pasado, los problemas relacionados con los neumáticos crecieron un 19% respecto a 2021 y un 26% respecto a 2019. La incidencia más recurrente fueron los reventones: registraron un 37% más que en 2021 y un 97% más que en 2019.

Una de las causas que puede estar detrás de este incidente es el exceso de presión en las ruedas. Algo que también afecta al comportamiento del coche: será menos estable y el agarre será menor. A esto hay que añadir que la vida útil del compuesto será más breve: una consecuencia que también experimentaremos si el nivel de aire es inferior al indicado por el fabricante.

Multas por velocidad | La Sexta

Perjudicial, también, para la economía

Una incorrecta presión en los neumáticos afectará, al mismo tiempo, a tu bolsillo porque los neumáticos opondrán mayor resistencia a la rodadura. Esto se traduce en un mayor consumo: tanto es así que tu coche puede llegar a gastar un 10% más y, por lo tanto, también se incrementará el nivel de sus emisiones.

Y, por último, si circulas con unos neumáticos en mal estado (con grietas, cortes o abultamientos que comprometen su integridad) podrás recibir una multa de 200 euros… por cada rueda.

