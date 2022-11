La actualización para tus faros que ya es legal desde el 1 de noviembre

Con el paso de los años, como es lógico, la tecnología aplicada al mundo del automóvil ha evolucionado de manera más que notable. En la actualidad, el coche más barato que puedes comprar en el mercado de vehículos nuevos cuenta con un nivel de electrónica que hace apenas un par de décadas estaba reservada para vehículos de muy alta gama: control de crucero con frenado automático, sistema de entrada y arranque sin llave, complejísimos sistemas de infoentretenimiento con pantallas a color...

Uno de los campos donde más ha avanzado la tecnología aplicada al mundo del automóvil es la de la iluminación: si bien hasta hace poco tiempo era relativamente común encontrar coches nuevos con iluminación halógena incluso en gamas altas, en la actualidad un vehículo de segmento A o segmento B ya cuenta con tecnología LED, mientras que en los segmentos más caros y avanzados del mercado es posible encontrar tecnología como la láser o la digital, que utiliza millones de emisores de luz encastrados en cara faro para proyectar, incluso, imágenes en el asfalto.

Pese a que la tecnología ha avanzado mucho, son millones de vehículos los que cada día circulan utilizando el sistema de iluminación con el que salió de fábrica, o lo que es lo mismo, un sistema de iluminación halógena claramente desfasado y superado por alternativas más modernas como el xenón o el LED. Lamentablemente, al haberse diseñado para utilizar bombillas halógenas, no era posible actualizar las bombillas halógenas de nuestro coche para mejorar la calidad de la iluminación. Decimos que no "era" posible porque no se podía llevar a cabo...hasta el pasado 1 de noviembre

La reforma que puedes aplicar a tus faros desde el 1 de noviembre

Y es que la entrada en vigor el pasado 1 de noviembre (hace apenas una semana) de una nueva actualización del Manual de Reformas de Vehículos lo cambia todo. El Manual de Reformas de Vehículos es un documento elaborado por el Ministerio de Industria en colaboración con los órganos competentes en materia de ITV de las comunidades autónomas, y establece las descripciones de las reformas tipificadas, su codificación y la documentación precisa para su tramitación.

Pues bien, hasta el pasado 1 de noviembre este documento recogía que instalar una bombilla LED en un vehículo con faros halógenos era considerado como "reforma de importancia", lo que suponía contar con un proyecto de reforma para poder realizar la mencionada modificación. Ahora esto pasa a la historia, y cualquier conductor podrá instalar bombillas LED en sus faros halógenos siempre y cuando sean productos homologados para su venta en la Unión Europea y cumplan con el Reglamento nº 37 de NNUU.

Actualmente no existe ninguna bombilla que cumpla ambas características, ya que el Reglamento nº 37 de NNUU es específico para España, pero sí existen fabricantes que ya comercializan productos homologados para Europa. Esto significa que con total probabilidad en las próximas semanas empezarán a comercializarse productos ya homologados para España, abriendo la puerta a una modificación que permitirá mejorar de manera ostensible la iluminación en circulación nocturna.