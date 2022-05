La gasolina vuelve a dispararse: ¿compensa el ahorro de los 20 céntimos del Gobierno?

No, mucho nos tememos que no tenemos buenas noticias si hablamos del precio de los combustibles. Y es que el coste para los usuarios no ha parado de crecer, y ya son muchos los conductores que ven como el bono de 20 céntimos aprobado por el Gobierno y puesto en marcha hace algo más de un mes ya no es suficiente para paliar los efectos de una subida de precios que parece no detenerse ni siquiera tras el final de las vacaciones de Semana Santa.

Son cientos de estaciones de servicio las que están vendiendo el diésel ya por encima de los 2€ el litro, mientras que el precio medio de la gasolina de 95 octanos se sitúa rondando los 1.90€/litro. Se trata de precios que, de hecho, suponen máximos históricos en la mayoría de casos, lo que a su vez empuja a muchos conductores a buscar fórmulas con las que ahorrar unos cuantos euros con cada repostaje. Recordemos que, con los precios actuales, llenar el depósito de un vehículo medio con 55 litros de capacidad supone 100€ en el caso del diésel y unos 95€ en el caso de los vehículos con gasolina. Si aportamos el descuento del Gobierno, el coste se reduce a 88€ en el caso del diésel y 85€ aproximadamente para los gasolina.

Cómo sacar el máximo partido al bono del Gobierno

El uso de aplicaciones para comparar precios es siempre una buena idea: el coste por litro entre la gasolinera más cara y la más barata de una provincia puede oscilar más de 20 céntimos, lo que supone un importante ahorro a la hora de llenar el depósito teniendo en cuenta que el bono del Gobierno está siempre presente. De cualquier manera, hay muchas estaciones de servicio que ofrecen descuentos adicionales a los usuarios por suscribirse o hacerse socios, tenlo en cuenta.

Por otro lado, hay que recordar que el bono de 20 céntimos aprobado por el Gobierno no supone un tope: las petroleras pueden impulsar descuentos adicionales a esos 20 céntimos, algo que ya estamos viendo en algunos casos. El ejemplo más claro lo encontramos en Repsol, que ha apostado por una fuerte política de descuentos que alcanzan hasta los 30 céntimos por cada litro.

¿Va a seguir subiendo el precio de los carburantes?

En la actualidad el precio del barril de Brent cotiza a 112 dólares, lo que supone casi el precio más alto del último mes. Esto supone un problema a la hora de encontrar combustibles baratos, ya que las propias petroleras compran la materia prima a precios más altos. Por otro lado, la permanencia del conflicto armado entre Ucrania y Rusia y las cada vez más insistentes voces que hablan de un veto al petróleo ruso por parte de Europa han aumentado más si cabe las tensiones internacionales.

Este hecho hace que el precio de las materias primas y de la energía no cese su ascenso, lo que se traduce, una vez más, en problemas a la hora de encontrar combustible barato.

