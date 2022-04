Si utilizas estos trucos para ahorrar gasolina, debes saber que no funcionan

El combustible está cada vez más caro, y aunque tengamos un vehículo de gasolina o diésel hacemos todo lo posible para ahorrar. Buscamos la gasolinera más barata de la zona, repostamos ciertos días de la semana o intentamos reducir en consumo con algún truco. Sin embargo, hay trucos para ahorrar combustible que no funcionan, aunque pienses lo contrario.

Uno de los trucos más utilizados es apagar el motor en los semáforos. Si bien los coches de nueva fabricación cuentan con el sistema Start-Stop, que sí funciona, el apagar y encender el motor de un coche no es lo mismo. Se estima que el coche puede llegar a gastar hasta un 10% más de combustible por culpa de estas paradas intermitentes.

Otro truco consiste en bajar pendientes en punto muerto. La mayoría de conductores piensa que poner el punto muerto en una cuesta abajo hace que el motor no inyecte combustible. Sin embargo, es justo lo contrario. Al no llevar una marcha engranada, el motor necesita inyectar combustible de forma constante para no apagarse. En cambio, con la marcha engranada no es necesario inyectar combustible para que el auto siga en marcha. Además, es peligroso circular sin una marcha seleccionada.

Por último, circular siempre con las ventanas bajadas para que el aire acondicionado no consuma combustible. Sí, el aire acondicionado de un coche gasta entre 0,2 y 1 litro de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos. Sin embargo, abrir las ventanas puede ocasionar gastar hasta un 20% más de combustible en velocidades superiores a los 60 km/h. Es por ello que por encima de esta velocidad es más rentable utilizar el aire acondicionado.

